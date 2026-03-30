"Ya los voy a matar a todos": la advertencia que nadie escuchó antes del crimen en la escuela de Santa Fe

La tragedia que enluta a la ciudad de San Cristóbal, tras el asesinato de un alumno de 13 años en la Escuela N°40 Mariano Moreno, comenzó a revelar una trama de violencia previa que las autoridades no detectaron a tiempo. Mientras la provincia procesa el impacto del crimen, los detalles sobre el entorno del atacante de 15 años exponen un cuadro de bullying sistemático y una profunda crisis intrafamiliar.

Según reveló el periodista local Cristian Gallardo en diálogo con Crónica TV, el adolescente que abrió fuego contra sus compañeros era víctima de constantes burlas vinculadas a la situación personal de su padre, quien padece problemas de adicción. "Lo estigmatizaban, le decían 'hijo de drogadicto' y lo hostigaban por su entorno familiar", detalló el cronista, quien además confirmó la existencia de un video donde se observa al agresor siendo golpeado por otros alumnos dentro del aula mientras intentaba descansar.

La desesperación de la familia del atacante quedó plasmada en redes sociales apenas dos semanas antes del asesinato. "Estoy cansada de que le hagan bullying a mi hijo", publicó la madre del joven de 15 años el pasado 14 de marzo. A pesar de que el adolescente asistía a terapia psicológica para procesar el maltrato, el entorno escolar subestimó sus amenazas: "Ya los voy a matar a todos", les dijo a sus pares, quienes en ese momento tomaron la advertencia como una "joda".

En cuanto al arma utilizada para cometer el crimen, el abuelo del atacante confirmó que la escopeta era de su propiedad y que el joven la sustrajo de su domicilio sin que nadie lo notara. Actualmente, el menor permanece detenido bajo custodia, mientras se investiga la responsabilidad de las autoridades escolares frente a las denuncias de acoso que el joven venía sufriendo.

En San Cristóbal rigen tres días de luto y asueto administrativo. La comunidad educativa, en shock por la pérdida del alumno de primer año, cuestiona ahora por qué no se activaron los protocolos de prevención ante las señales de alerta que eran evidentes para todo el entorno escolar.