Crimen en la escuela: tía de Ian Cabrera, "mi hermana trabaja en la casa del asesino"

Mónica, tía de Ian Cabrera, el adolescente de 13 años asesinado en la escuela Mariano Moreno de San Cristóbal, Santa Fe, reveló en exclusiva a Crónica un dato desconocido hasta ahora: su hermana Karina -también tía de Ian- trabaja en la casa del joven asesino.

"Con Ian no tenía ningún problema, pero la ligró el pobrecito. Que se haga justicia por Ian y por todos los chicos que lastimó", exigió Mónica casi entre lágrimas.

Aunque aseguró no haber indagado en la personalidad del acusado, sí admitió haberlo visto. "Yo no le pregunté cómo es él, pero sí lo vi", afirmó.

Al ser consultada sobre Ian, describió a su sobrino como "un chico normal de 13 años, alegre, que le gustaba jugar al fútbol y juntarse con sus amigos".

La única pregunta que le haría al atacante, dijo, es "por qué lo hizo, si él no le hacía mal a nadie". Además, reconoció que la bronca y el dolor la sobrepasan. "Yo como tía y madre, si lo llego a ver, soy capaz de cualquier cosa", confesó.

Seguridad en las escuelas

Mónica también apuntó contra las autoridades escolares y cuestionó cómo el joven logró ingresar un arma al establecimiento.

"¿Cómo hizo para meter el arma en la escuela?", preguntó, y exigió mayores controles en todos los colegios del país.

El agresor está detenido

Por ahora, se sabe que el agresor detenido en el establecimiento educativo poco después del hecho y pasó la noche en un lugar de resguardo, confidencial, al cuidado de su madre.



Las autoridades santafesinas informaron en conferencia de prensa que el adolescente atravesaba un conflicto intrafamiliar "muy complejo", que podría haber sido el detonate del ataque.