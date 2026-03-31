Crimen en la escuela: último adiós a Ian Cabrera, el menor asesinado a tiros por un alumno de 15 años

La ciudad santafesina de San Cristóbal expresó su dolor durante el último adiós a Ian Cabrera, el adolescente de 13 años que perdió la vida tras ser atacado por un compañero de 15 años en la Escuela Normal Nº 40 "Mariano Moreno".

El velatorio, realizado en la Asociación Mutual de la localidad, reunió a familiares, docentes y vecinos, quienes se acercaron para despedir al estudiante que cursaba su primer año de secundaria.

La ceremonia incluyó una movilización hacia la puerta del establecimiento educativo, ubicado en la calle Bullo al 1400. Allí, cientos de personas realizaron una concentración silenciosa con velas, globos blancos y carteles exigiendo justicia.

La despedida de Ian en la puerta del establecimiento educativo al que asistía en Santa Fe.

Una de las alumnas presentes relató la confusión inicial del ataque: "Pensé que se había caído un portón, pero después se escucharon más disparos y salimos corriendo".

El homenaje se extendió al ámbito deportivo, ya que Ian se desempeñaba como lateral izquierdo en la categoría 2013 del Club Atlético Independiente de San Cristóbal. Sus compañeros de equipo, vestidos con los colores de la institución, formaron un cordón de honor al paso del coche fúnebre.

El presidente del club, Andrés Giménez, coordinó el homenaje en el que los aplausos reemplazaron el silencio mientras la caravana recorría la sede social del "Rojo".

El trayecto final hacia el cementerio municipal incluyó una parada en la Parroquia San Cristóbal, donde se realizó una ceremonia.

Los padres de la víctima, Mirian Gabriela Núñez y Hugo Leandro Cabrera, encabezaron el cortejo escoltado por la Policía.

El entierro se produjo minutos después de las 11, en un clima de extrema tristeza que afectó a toda la comunidad.

Cómo avanza la investigación sobre el tiroteo donde murió Ian

El fiscal Carlos Vottero confirmó que el agresor utilizó una escopeta calibre 12-70. Según la reconstrucción del episodio, el joven de 15 años transportó el arma desarmada dentro de su mochila. Una vez en el baño del colegio, procedió a ensamblarla y a colocarse un cinturón con cartuchos antes de iniciar los disparos en el patio interno durante el izamiento de la bandera.

La investigación determinó que se efectuaron un total de cuatro disparos. Vottero precisó que Ian fue alcanzado por los proyectiles inicialmente dentro del edificio y luego nuevamente al intentar salir hacia el patio.

Una madre presente durante el tiroteo describió la desesperación del momento: "Lo más triste fue que la mamá de Ian preguntaba en el grupo dónde estaba su hijo, y nadie sabía".