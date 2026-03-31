Cómo evolucionan los estudiantes heridos durante el tiroteo en la escuela de Santa Fe

Mientras los investigadores siguen "armando el rompecabezas" sobre el trágico episodio en una escuela de la localidad santafesina de San Cristóbal, que causó la muerte de un adolescente de 13 años por parte de un compañero de 15, se conoció el estado de salud de los jóvenes heridos en el hecho.

Fuentes policiales indicaron que el atacante realizó cinco disparos efectuados con una escopeta calibre 12/70, y además de la víctima fatal, hay dos jóvenes de 13 y 15 años que fueron trasladados y recibieron atención médica.

"Todas las noticias de Crónica, en vivo"

De los jóvenes heridos, el más afectado tuvo lesiones en la cara y en el cuello, y se encuentra en Cuidados Especiales del Hospital de Niños Orlando Alassia de la ciudad de Santa Fe. Según detallaron desde el gobierno santafesino, permanece "clínicamente estable, se alimentó con buena tolerancia y sin dolor".

En tanto, el otro menor, que presentaba lastimaduras de menor gravedad y lesiones en uno de los brazos y en el tórax, fue trasladado al Hospital Regional Dr. Jaime Ferré en la ciudad de Rafaela, en donde se encuentra estable.

¿Qué dijo el nosocomio?

Por otra parte, el doctor Armando Borsini, director del hospital de la ciudad de San Cristóbal, confirmó que ninguno tiene riesgo de vida. "Muchos chicos que saltaron por las ventanas rompiendo los vidrios, asustados", detalló.

Respecto de los adolescentes, desde el gobierno local informaron que son seis los estudiantes que presentan heridas superficiales y que se encuentran en condición estable. La víctima era un alumno de primer año de la Escuela N.º 40 Mariano Moreno, identificado como Ian Cabrera Núñez.

Agresor detenido en hogar de menores

El atacante, alumno regular de tercer año, fue aprehendido por la Policía local luego de que un asistente escolar lograra contenerlo. El hombre se abalanzó sobre el agresor y le quitó la escopeta, y permanece detenido en un hogar para menores y, por su edad, no será juzgado bajo el nuevo Régimen Penal Juvenil, ya que la normativa aún no entró en vigencia.

Sobre la personalidad del agresor, el funcionario santafesino Ramiro Muñoz contó que "los docentes decían que era buen alumno y mostraba buena conducta". Indicó que el padre y la tía de la víctima fatal son empleados municipales de San Cristóbal. "Nos toca de lleno el dolor de esta familia porque la conocemos", agregó en declaraciones a Radio con Vos.

Finalmente, el intendente de San Cristóbal, Marcelo Andreychuk, dijo que la municipalidad se enteró de lo que estaba ocurriendo en la escuela cuando, a través de las cámaras del centro de monitoreo local, vieron que había corridas en la institución y chicos saltando las rejas, tal como puede verse en los videos que grabaron las personas que se encontraban en el lugar.

Crónica Policiales: todas las noticias de hoy



