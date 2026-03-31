Crimen en la escuela: fijan fecha para la audiencia de atribución de cargos contra el adolescente que mató a un alumno

El equipo de abogados de la familia del adolescente de 15 años, quien asesinó a un alumno de 13 en la Escuela Mariano Moreno N°40 de la ciudad santafesina de San Cristóbal, confirmó que el próximo viernes se llevará a cabo la audiencia de atribución de cargos.

El joven permanece actualmente alojado en un instituto de seguridad de la ciudad de Santa Fe, donde un equipo interdisciplinario analiza su perfil psicológico y diagnóstico tras el crimen que conmocionó a la provincia.

Diagnóstico y situación del implicado

La causa se encuentra caratulada como "homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego". Según explicó la abogada Mariana Oroño, quien representa a la familia del agresor junto a Néstor Oroño, el futuro del menor se resolverá en la audiencia del 3 de abril.

Existe la posibilidad de que, debido a su edad y los peritajes en curso, sea derivado a un establecimiento especializado para recibir "medidas curativas".

"Está acompañado por su padre", precisó la letrada al tiempo que describió que los progenitores del atacante "llevan la situación como pueden".

Mientras tanto, el joven continúa bajo la supervisión de especialistas que evalúan su conducta y el contexto del ataque ocurrido dentro del establecimiento escolar.

Despedida a la víctima y falta de contacto

Por otro lado, este martes se realizó el último adiós a Ian Cabrera, el estudiante de 13 años que fue asesinado instantes antes del izamiento de la bandera.

El hecho generó un profundo dolor en la comunidad educativa de San Cristóbal, que se movilizó para acompañar a los familiares de la víctima en el sepelio.

Respecto a un posible acercamiento entre las partes, la defensa del adolescente involucrado reveló que hasta el momento "no se contactaron" con los familiares de Ian Cabrera.

La audiencia del viernes será clave para determinar el encuadre legal definitivo y el lugar de alojamiento donde el menor continuará su proceso judicial.