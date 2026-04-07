¡Otra vez! Alumno fue con un arma de aire comprimido a la escuela

A tan solo una semana del asesinato de Ian Cabrera en una escuela de San Cristóbal, la provincia de Santa Fe volvió a vivir una jornada de tensión, luego de que en un alumno llevara un arma de aire comprimido en su mochila a su aula, en un establecimiento educativo de Rafaela.

Fue una docente de la institución "Alberdi", ubicada en calle Sarmiento al 200, quien advirtió que el estudiante, con actitud sospechosa, ocultaba la pistola en su mochila.

La Policía de Santa Fe desplegó un amplio operativo en la zona.

Tras comprobarlo, siguió el protocolo y llamó a la Policía. Los agentes confirmaron que llevaba un arma de aire comprimido calibre 4.5, accionada a gas, con su cargador pero sin municiones.

"Desde la escuela dijeron que el padre confirmó que el arma es de él, que estaba guardada en un placard y en un lugar alto", contó Jorge, papá de una alumna, en diálogo con el medio Aire de Santa Fe.

"Los padres estamos muy preocupados y nuestra hija de ocho años también manifiesta una preocupación e inquietud ante esto. Nos contaba que desde que pasó lo de San Cristóbal mira los ventanales y puertas para ver dónde puede escaparse. Le tuve que explicar que ante algo se tire al piso. Es una escuela del nivel primario, es doloroso y preocupante", agregó.

El asesinato de Ian Cabrera

Ian Cabrera, un adolescente de 13 años, murió el lunes 30 de marzo tras ser alcanzado por una bala en un tiroteo escolar en la ciudad de San Cristóbal, provincia de Santa Fe. Era alumno de primer año en la Escuela Normal Superior N° 40 y fue la única víctima fatal del hecho que provocó conmoción en toda la comunidad educativa.

Estaba en el patio interno de su escuela, preparándose para el izamiento de la bandera, cuando un compañero de 15 años irrumpió y comenzó a disparar con una escopeta que pertenecía a su abuelo y que había ingresado oculta en un estuche de guitarra.