Los violentos chats del hombre que asesinó a su pareja y luego se quitó la vida

Las amigas de Sophia Civarelli, la joven de 22 años que fue asesinada por su pareja en Rosario, difundieron capturas de la cuenta de X del femicida, donde retuiteaba imágenes de banderas LGBTIQ+ prendidas fuego y publicaba frases contra mujeres, homosexuales, y personas de países vecinos.

Entre sus posteos figuraban frases atribuidas a su propia cuenta: "Los putos no deberían opinar" (29 de junio de 2024) y críticas directas al feminismo, publicadas el 11 de julio de 2025.

Las repudiables publicaciones.

"Las putas de mierda se piensan que pueden vender contenido porno y encima tener una vida normal", se lee en otra de las repudiables publicaciones que fueron compartidas vía redes sociales con una captura de los retuits y los posteos que hacía el agresor.

Según la fiscal, esos registros forman parte del contexto de la investigación. La hipótesis principal es la de femicidio seguido de suicidio.

Las capturas compartidas por las amigas de la víctima.

Las amigas de la víctima convocaron a una movilización el próximo viernes a las 17 en la Plaza 25 de Mayo de Rosario para pedir justicia.

El femicidio de Sophia Civarelli

Valentín Alcida (22) mató de una puñalada en el cuello a su novia Sophia Civarelli (22) el jueves entre las 18 y las 20, permaneció horas junto al cuerpo, adulteró la escena del crimen y luego se suicidó en el departamento de una amiga a trece cuadras.

Así lo reconstruyó la fiscal Carla Ranciari, cuya hipótesis principal es la de femicidio seguido de suicidio.

El cuerpo de Sophia fue hallado el viernes a las 6 en el departamento que compartía con Alcida, en 3 de Febrero al 2400, en Rosario. La autopsia se realizó en el Instituto Médico Legal bajo protocolo de femicidio.

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