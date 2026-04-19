Femicidio en Rosario: la Fiscalía reencuadró la muerte de Sophia Civarelli y apunta a su novio Valentín Alcida

La Justicia de Santa Fe investiga la carta escrita por Valentin Alcida, el presunto autor del femicidio de Sophia Civarelli. Se trata de la pareja hallada sin vida en Rosario.

La joven de 22 años habría sido asesinada en su departamento de 3 de Febrero al 2400, en el barrio Lourdes. La causa apunta a su novio, quien murió al arrojarse desde un octavo piso a unas 13 cuadras del lugar.

Pericias sobre los teléfonos celulares de ambos, nuevas declaraciones testimoniales y la autopsia ordenada bajo protocolo de femicidio modificaron drásticamente la investigación, que en un primer momento fue caratulada como "muerte dudosa".

Coty, amiga íntima de Sophia, fue una de las voces que cambió el foco de la causa. Describió una relación marcada por el control y los celos: "Él era muy celoso y muy tóxico. La quería solamente para él", declaró a medios rosarinos.

Según su testimonio, Sophia ya planeaba irse: esperaba conseguir estabilidad económica para mudarse.

Durante las peleas, Alcida reaccionaba con conductas violentas contra sí mismo - se encerraba en el baño, golpeaba las paredes y amenazaba con suicidarse si ella lo dejaba.

"Ella no se suicidó. A ella la mataron", afirmó Coty sin margen de duda, convencida de la teoría del crimen.

La carta, el cuchillo y la hipótesis judicial

En el departamento se halló una carta atribuida a Alcida, donde sostenía que Sophia se había quitado la vida y que él decidió suicidarse por no haber podido salvarla. Esa versión orientó inicialmente la investigación hacia el doble suicidio.

Sin embargo, el análisis de la escena modificó todo. Sophia fue encontrada con una herida profunda en el cuello. Cerca del cuerpo, la Policía secuestró un cuchillo que será peritado para determinar la mecánica del ataque y si tiene huellas dactilares.

La hipótesis principal que sostiene hoy la Justicia es que Alcida asesinó a su novia dentro del departamento y luego se quitó la vida.

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