Menú
Seguinos
en vivo
Domingo, 19 de abril de 2026

Firme junto al pueblo
INVESTIGACIÓN

La principal hipótesis tras el macabro hallazgo de una parejita muerta en Rosario

Valentín Alcida murió tras haberse arrojado desde un balcón. El MPA investiga el caso como femicidio. Ambos tenían 22 años y estudiaban psicología en la UNR.

El Ministerio Público de la Acusación investiga como posible femicidio la muerte de Sophia Civarelli, de 22 años, hallada el pasado viernes en su departamento de Rosario con una herida cortante en el cuello. 

Minutos después, su novio Valentín Alcida se arrojó desde el octavo piso de un edificio en 3 de Febrero al 1100 y murió en el Hospital Clemente Alvarez (HECA).

La jovenes, que eran pareja, estudiaban psicología en la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

La llamada al 911 y la versión del novio


Una amiga de Alcida llamó al 911 para alertar que Civarelli estaba muerta. 

Según declaró ante la Policía, el joven le había contado su versión antes de arrojarse: dijo que su novia se había suicidado y que él intentó salvarla haciéndole un torniquete.

En el operativo, la Policía secuestró un cuchillo y una carta escrita por Alcida, donde expresaba su intención de quitarse la vida por no haber podido "salvar a su pareja".

Carátula inicial y la hipótesis del MPA

La carátula inicial fue "muerte dudosa", con la posibilidad de un doble suicidio. Sin embargo, el MPA avanzó hacia la hipótesis de femicidio seguido de suicidio como línea principal de investigación.

Los peritos trabajan sobre ambas escenas para reconstruir la secuencia de los hechos.

Crónica Policiales: todas las noticias de hoy

Esta nota habla de:
1
El "cura DJ" llega a Buenos Aires: show gratuito en homenaje al Papa Francisco
Noticias

El "cura DJ" llega a Buenos Aires: show gratuito en homenaje al Papa Francisco

2
Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"
Noticias

Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"

3
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

4
Roxette desató la nostalgia en el Movistar Arena y emocionó con un show inolvidable
Shows

Roxette desató la nostalgia en el Movistar Arena y emocionó con un show inolvidable

5
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

Últimas noticias de Rosario