La principal hipótesis tras el macabro hallazgo de una parejita muerta en Rosario

El Ministerio Público de la Acusación investiga como posible femicidio la muerte de Sophia Civarelli, de 22 años, hallada el pasado viernes en su departamento de Rosario con una herida cortante en el cuello.

Minutos después, su novio Valentín Alcida se arrojó desde el octavo piso de un edificio en 3 de Febrero al 1100 y murió en el Hospital Clemente Alvarez (HECA).

La jovenes, que eran pareja, estudiaban psicología en la Universidad Nacional de Rosario (UNR).



La llamada al 911 y la versión del novio



Una amiga de Alcida llamó al 911 para alertar que Civarelli estaba muerta.

Según declaró ante la Policía, el joven le había contado su versión antes de arrojarse: dijo que su novia se había suicidado y que él intentó salvarla haciéndole un torniquete.

En el operativo, la Policía secuestró un cuchillo y una carta escrita por Alcida, donde expresaba su intención de quitarse la vida por no haber podido "salvar a su pareja".

Carátula inicial y la hipótesis del MPA





La carátula inicial fue "muerte dudosa", con la posibilidad de un doble suicidio. Sin embargo, el MPA avanzó hacia la hipótesis de femicidio seguido de suicidio como línea principal de investigación.

Los peritos trabajan sobre ambas escenas para reconstruir la secuencia de los hechos.

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