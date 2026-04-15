¡VIDEO! "Si después aparezco en las noticias, ya saben": alumna amenazó con atacar a tiros a sus compañeros

Alumnos de diferentes escuelas habrían realizado advertencias sobre posibles ataques dentro de sus aulas. En uno de los casos, una joven subió un video donde amenazó a sus compañeros de clases: "Mis padres ya me lo permitieron, estoy perdiendo la cabeza", sostuvo.

En las imágenes se puede ver a la chica nerviosa en su habitación, dando detalles de lo que podría ocurrir en caso de provocar la matanza. "Si después aparezco en las noticias, ya saben", añadió.

Ola de amenazas en distintos colegios del país

Días atrás, otro de ellos habría pintado paredes con la frase "mañana tiroteo", lo que derivó en un fuerte estado de alerta entre directivos, docentes y familias.

"Dicen que es por un reto viral de TikTok, y probablemente sea una broma, pero no podemos quedarnos con eso, los papás tenemos miedo", expresó una madre de una de las instituciones.

Al mismo tiempo, circularon audios en los que se advertía que uno de los alumnos que realizó esta amenaza, presentaría conductas preocupantes y necesitaría asistencia, con referencias a expresiones de violencia dibujadas en horas de clase.

Ante las reiteradas amenazas, desde el nivel secundario de algunas instituciones afectadas afirmaron que reforzarán los controles en los ingresos, incluyendo la revisión de mochilas.

La situación se da en un contexto reciente marcado por otro hecho ocurrido en una escuela del distrito, donde un alumno asistió con un arma blanca, lo que profundizó la preocupación en el ámbito educativo.

Todos los hechos se dan en el marco del reciente asesinato de un adolescente a manos de un compañero de clases, también menor de edad, que llevó un arma a la escuela donde asistía en Santa Fe y realizó un tiroteo.