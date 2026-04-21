CABA activó un protocolo por amenazas de tiroteo en escuelas: "No es una broma, es un delito", advirtió Jorge Macri

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires activó un protocolo ante las amenazas de tiroteo en escuelas ocurridas durante los últimos días. La iniciativa establece cómo actuar ante este tipo de situaciones y, entre otros objetivos, busca resguardar la integridad física y psicosocial de la comunidad educativa y garantizar el cumplimiento de la ley.

"No vamos a naturalizar que las amenazas de violencia alteren la vida y el ritmo escolar. Generar una situación de miedo o pánico es una conducta que tiene consecuencias, más cuando se pone en riesgo la vida de uno o de los demás. No se trata de una broma pesada, es un delito", afirmó este martes el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, durante una conferencia de prensa.

Además, dijo haber convocado a su equipo desde un primer momento y definido "líneas de acción con el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público Tutelar, la Policía de la Ciudad y el Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes". Tres de las amenazas de tiroteo en escuelas, agregó, "derivaron en operativos policiales, incluso uno fuera de la Ciudad".

"En todos los casos la Justicia sigue investigando los hechos y la responsabilidad de los alumnos y los padres. Nosotros intensificamos las medidas de supervisión en todas las escuelas y reforzamos el cuidado de la convivencia" , sostuvo el jefe de Gobierno porteño.

Jorge Macri dijo que tres de las amenazas de tiroteo en escuelas derivaron en operativos policiales.

Macri expuso que, según las primeras investigaciones, "muchas de estas situaciones nacen de tendencias en redes sociales", por lo que incentivó al diálogo de las familias en las casas. "Necesitamos volver a hablar, a preguntar, a escuchar y a involucrarnos en lo que a los chicos les está pasando. Tenemos que comprender también que el límite y el orden no es algo que nos quite libertad, al contrario, nos la devuelve", sumó.

En ese sentido, subrayó la necesidad de acompañar a una generación que "está expuesta a estímulos, pantallas, presión por mostrarse y a la lógica de la validación inmediata de las redes", y añadió: "Todo eso genera inseguridad personal, ansiedad, angustia y una desconexión. Por eso, el cuidado de la salud mental y socioemocional es parte de nuestra agenda educativa, y contamos con protocolos específicos".

"A toda la comunidad educativa, sepan que estamos para acompañarlos. Sabemos que hay angustia en las familias y queremos llevar tranquilidad. Los tres poderes del Estado tenemos el compromiso de cuidar y defender lo más valioso que tiene esta Ciudad: la vida, la seguridad, la integridad y la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes", insistió Macri.

A su turno, el fiscal general de la Ciudad, Martín López Zavaleta, dijo que implementó "un esquema de coordinación inmediata con el Cuerpo de Investigaciones Judiciales, el área de acceso a la Justicia y de Política Criminal junto con las fiscalías intervinientes".

Y agregó: "La identificación y eventual responsabilización de los autores de estos hechos permite avanzar en cada caso concreto y cumple una función preventiva, porque desalienta la reiteración de estas conductas".