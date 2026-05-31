Multas de tránsito más caras: estos son los nuevos valores

Desde este lunes 1 junio, la infracción vial más costosa de la Ciudad de Buenos Aires no está vinculada al estacionamiento ni al uso del celular, sino al exceso extremo de velocidad.

Así las cosas, quienes circulen a más de 140 km/h en territorio porteño se exponen a una sanción que va de 400 a 4.000 Unidades Fijas (UF), lo que representa la penalidad más alta del esquema local.

El cálculo de las Unidades Fijas

Este valor no surge de manera arbitraria. En CABA, las multas se calculan en base a las UF, un sistema previsto por la Ley 451 cuyo valor se actualiza según el precio de medio litro de nafta de mayor octanaje.

Para el período comprendido entre el 3 de marzo y el 2 de septiembre de 2026, el valor oficial informado para cada UF es de $949,99, lo que explica por qué la sanción máxima puede rozar los $3,8 millones.

El enfoque oficial forma parte de una política del Observatorio de Movilidad y Seguridad Vial de la Ciudad para reducir la siniestralidad y bajar las víctimas fatales en el tránsito. Para ello, el sistema de fiscalización combina controles urbanos, scoring y penalidades económicas elevadas para las faltas que representan mayor riesgo en la vía pública.

Los valores de las infracciones frecuentes

El cuadro de multas vigente para el sexto mes del año incluye otras faltas comunes y sus respectivos montos:

Circular a más de 140 km/h: desde $379.996 hasta $3.799.960.

Pasar un semáforo en rojo: desde $284.997 hasta $1.424.985.

Estacionar en rampas o espacios para personas con discapacidad: $284.997.

Usar el celular para enviar mensajes mientras se maneja: $189.998.

Permitir que un menor conduzca el vehículo: $189.998.

Manejar sin cinturón de seguridad: $94.999.

No respetar la velocidad mínima obligatoria: $66.499,30.

Conducir sin licencia habilitante: $47.499,50.

Descuento de puntos y consultas online

El costo económico es solo una parte del problema. En la jurisdicción rige el Sistema de Evaluación Permanente de Conductores, el cual asigna 20 puntos iniciales a cada licencia emitida por el GCBA y descuenta puntaje según la gravedad de las faltas cometidas.

Para verificar la existencia de actas pendientes, los usuarios pueden realizar la consulta de forma online en el sitio oficial del Gobierno de la Ciudad, ingresando el número de patente o documento.

El sistema permite revisar el estado del scoring y resolver trámites de manera virtual a través de Boti, aunque las autoridades aclaran que la consulta web no reemplaza al certificado de libre deuda.

En caso de avanzar con un descargo formal ante un controlador, el infractor debe considerar que podría perder el beneficio del pago voluntario.