Tragedia en Brasil: una avioneta se estrelló contra un edificio y dos personas murieron

Una tragedia aérea conmueve este lunes a Brasil ya que dos personas murieron luego de que una avioneta se estrellara contra un edificio residencial en Belo Horizonte, en el estado de Minas Gerais.

Según reportaron medios locales, fallecieron el piloto y el copiloto de la aeronave, mientras que otros dos ocupantes sobrevivieron con heridas graves y fueron trasladados de urgencia a centros médicos de la zona. En tanto, ningún residente del inmueble resultó lesionado.

Cómo fue el accidente

El avión había partido desde el aeropuerto de Pampulha y, pocos minutos después del despegue, el piloto habría reportado problemas técnicos antes de perder el control. La avioneta terminó impactando contra la caja de escaleras entre el tercer y cuarto piso de un edificio ubicado en el barrio Silveira.

Tras el choque, el edificio fue evacuado preventivamente por posibles daños estructurales. Bomberos, policías y peritos aeronáuticos desplegaron un amplio operativo para rescatar a las víctimas y controlar riesgos adicionales.

Las tareas incluyeron la contención de un derrame de combustible en el estacionamiento del supermercado contiguo al edificio.

Asimismo, el portavoz de los bomberos, teniente Raul, confirmó que el impacto se produjo en la estructura interna del inmueble y no en los laterales, lo que evitó consecuencias mayores para los vecinos. "La aeronave se incrustó en la caja de escaleras. Si hubiera golpeado los apartamentos, habría habido más víctimas, pues estaban ocupados", indicó el oficial.

Por su parte, la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) informó que funcionarios del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (CENIPA) se desplazaron al lugar para determinar las causas del siniestro. Además, equipos del Servicio Regional de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (SERIPA III) recolectaron pruebas y preservaron el área para facilitar el trabajo pericial. La Policía Civil de Minas Gerais también abrió una investigación y realizó los primeros peritajes en la zona.