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Jueves, 30 de abril de 2026

Firme junto al pueblo
UN TRISTE ADIÓS

El conmovedor video de una yegua fue a un funeral a despedir a su dueño

Ocurrió en Santa Catarina durante la despedida de Pedro Krug. El animal mostró una actitud conmovedora frente al ataúd y emocionó a los presentes, en una muestra de lealtad que recorrió las redes sociales.

COviedo

La conexión entre un hombre y su caballo puede trascender incluso la muerte. Así quedó demostrado en Blumenau, al sur de Brasil, donde una yegua llamada Nina protagonizó el momento más desgarrador del funeral de su dueño, Pedro Krug, un hombre de 70 años reconocido por su amor a los animales.

El velatorio, realizado el pasado lunes 27, fue el escenario de un gesto que rápidamente dio la vuelta al mundo a través de las redes sociales.

A pedido de la familia, Nina fue trasladada hasta el lugar para darle el último adiós a quien fue su compañero durante los últimos ocho años.

En las imágenes capturadas por los asistentes, se observa el momento exacto en que la yegua es conducida hasta el féretro.

Un relincho que quebró el silencio 

Al acercar su hocico y percibir la presencia de Krug, Nina reaccionó con un relincho profundo y permaneció inmóvil junto al cajón, en una actitud que los presentes interpretaron como un claro signo de duelo y reconocimiento.

"Le enseñó a dar la pata, a apoyarse sobre él. Siempre fue muy cariñoso con los animales", recordó su hija, Daiane Krug Palmeira, en diálogo con un medio local.

La joven explicó que llevar al animal al funeral no fue una casualidad, sino un homenaje a un vínculo cotidiano que incluía paseos diarios y momentos compartidos con los niños del barrio.

Antes de Nina, Pedro Krug había sido dueño de otro equino durante más de tres décadas. Su familia asegura que su mayor alegría era ver a los chicos del pueblo montar a sus animales y disfrutar del aire libre.

La historia de Pedro y Nina tuvo un capítulo final marcado por la resiliencia. En los últimos meses, Krug fue diagnosticado con tumores cerebrales, una condición que lo alejó de sus rutinas en el campo y de sus visitas frecuentes al establo.

A pesar de su salud debilitada, el hombre logró reencontrarse con Nina pocos días antes de su fallecimiento. Ese último contacto previo parece haber sellado una lealtad que el animal no dudó en manifestar frente a todos durante la ceremonia fúnebre.

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