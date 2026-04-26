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Domingo, 26 de abril de 2026

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EMOCIÓN

Franco Colapinto y el abrazo especial con su abuela: "Que pueda verme en un F1 y vestido de piloto me pone muy contento"

El piloto de Pilar encabezó un histórico Road Show de Fórmula 1 ante una multitud en Buenos Aires. Más allá del espectáculo, el momento más emotivo fue el abrazo con su abuela, quien lo vio correr por primera vez.

COviedo

En el marco del Road Show de Fórmula 1 realizado en Palermo, Franco Colapinto protagonizó un momento especial con su abuela antes de hacer rugir un monoplaza en las calles de la Ciudad de Buenos Aires. El evento reunió a miles de fanáticos del automovilismo.

La exhibición tuvo además un costado emotivo para el piloto, quien pudo compartir el momento con su abuela. La mujer asistió al evento debido a que, según explicó el propio corredor, no suele acompañarlo en el exterior.

Antes de subirse al Lotus E20, completamente ploteado con los colores del equipo Alpine F1 Team, Colapinto vivió un reencuentro cargado de emoción. La escena recorrió rápidamente en las redes sociales.

El joven oriundo de Pilar se acercó a su abuela y la saludó con un abrazo y un beso. El gesto fue captado por los presentes y generó una fuerte repercusión entre los seguidores.

"Traer un Fórmula 1 al país es algo muy lindo para los fanáticos, pero también para mi familia, como por ejemplo mi abuela que no puede venir a verme a las carreras", expresó el piloto ante la prensa.

En esa línea, destacó la importancia de poder compartir este tipo de experiencias en su país. Subrayó que las competencias internacionales suelen dificultar la presencia de sus seres queridos.

Asimismo, explicó que las limitaciones para viajar influyen en la ausencia de su abuela en el calendario habitual. Por eso, valoró especialmente la oportunidad de este evento en Buenos Aires.

"Que mi abuela pueda verme en un F1 y vestido de piloto es algo que me pone muy contento", remarcó Colapinto.

El piloto, identificado con el número 43, encabezó una exhibición histórica en la ciudad. Fue uno de los pocos argentinos en manejar un auto de Fórmula 1 en calles porteñas en los últimos años.

La jornada combinó espectáculo y emoción, con una gran convocatoria de público. Para Colapinto, el evento significó también la posibilidad de compartir un logro profesional junto a su familia.

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