Murió José Mastellone, el último hijo del fundador de La Serenísima

Este martes falleció a los 90 años José Mastellone, el último hijo con vida del fundador de La Serenísima, una de las principales compañías lácteas del país.

El deceso se produjo en General Rodríguez, donde funciona el Complejo Industrial Pascual Mastellone, lugar al que asistía a trabajar de manera cotidiana.

En el ámbito empresarial era apodado "el último lechero", en referencia a su estrecha conexión con los inicios familiares del negocio.

Un hombre de perfil bajo

Integrante de la segunda generación, tuvo un rol clave en la consolidación del crecimiento de la firma. Aunque mantuvo un perfil reservado, permaneció vinculado a la compañía hasta sus últimos días.

Si bien su hermano, Pascual Mastellone, fallecido en 2014, fue la cara visible de la expansión, José ocupó funciones relevantes en la operación diaria y en el proceso de transformación hacia un esquema corporativo global.

La empresa había sido fundada por Antonino Mastellone y Teresa Aiello, quienes tuvieron cinco hijos: Pascual, Rosa, Mateo, Victorio y José.

La venta definitiva de la histórica empresa

Su muerte adquiere un significado especial al producirse poco después de que la familia concretara la venta total de la compañía a Arcor y Danone, cerrando casi un siglo de gestión familiar.

En 2015, Arcor había ingresado al capital accionario de la firma y, hasta la reciente operación definitiva, mantenía el 49% de participación con opción de compra total hacia 2025.