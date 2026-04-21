Menú
Seguinos
en vivo
Martes, 21 de abril de 2026

Firme junto al pueblo
CONMOCIÓN

Murió José Mastellone, el último hijo del fundador de La Serenísima

Conocido como "el último lechero", falleció a los 90 años en General Rodríguez. Su partida marca el fin de la gestión familiar en la compañía,

COviedo

Este martes falleció a los 90 años José Mastellone, el último hijo con vida del fundador de La Serenísima, una de las principales compañías lácteas del país.

El deceso se produjo en General Rodríguez, donde funciona el Complejo Industrial Pascual Mastellone, lugar al que asistía a trabajar de manera cotidiana.

En el ámbito empresarial era apodado "el último lechero", en referencia a su estrecha conexión con los inicios familiares del negocio.

Un hombre de perfil bajo

Integrante de la segunda generación, tuvo un rol clave en la consolidación del crecimiento de la firma. Aunque mantuvo un perfil reservado, permaneció vinculado a la compañía hasta sus últimos días.

Si bien su hermano, Pascual Mastellone, fallecido en 2014, fue la cara visible de la expansión, José ocupó funciones relevantes en la operación diaria y en el proceso de transformación hacia un esquema corporativo global.

La empresa había sido fundada por Antonino Mastellone y Teresa Aiello, quienes tuvieron cinco hijos: Pascual, Rosa, Mateo, Victorio y José.

La venta definitiva de la histórica empresa

Su muerte adquiere un significado especial al producirse poco después de que la familia concretara la venta total de la compañía a Arcor y Danone, cerrando casi un siglo de gestión familiar.

En 2015, Arcor había ingresado al capital accionario de la firma y, hasta la reciente operación definitiva, mantenía el 49% de participación con opción de compra total hacia 2025.

Esta nota habla de:
1
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

2
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

3
Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"
Noticias

Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"

4
El misterio de los 50 años llegó a su fin: ¿Dónde estuvo el bajo perdido de Paul McCartney?
Noticias

El misterio de los 50 años llegó a su fin: ¿Dónde estuvo el bajo perdido de Paul McCartney?

5
"Es mi sueño": Jimena Barón emocionó en vivo y le pagará el viaje de egresados a Jeremías Vespasiano
Noticias

"Es mi sueño": Jimena Barón emocionó en vivo y le pagará el viaje de egresados a Jeremías Vespasiano

Últimas noticias de Muerte