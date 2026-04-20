El conmovedor mensaje de Alpine a días de la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires

Pasan las horas y crece la expectativa por la exhibición que Franco Colapinto llevará adelante en Buenos Aires. El Nene será protagonista de un evento histórico este domingo, cuando encabece una exhibición en Palermo.

En ese sentido, desde la escudería Alpine mostraron su gran interés en el evento, a través de un posteo en sus redes sociales.

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"Está de regreso", escribieron en sus redes sociales, con posteos que tenían como imagen a Franco, con el traje de competición y el casco, pero con una gigante bandera argentina sobre sus hombros.

He's coming home. pic.twitter.com/IJOw0D2IQr — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) April 20, 2026

Con el desembarco definitivo de un representante argentino en la Fórmula 1, los fanáticos de la Máxima volvieron a profundizar su romance con la categoría. Por eso, la locura que desató la llegada de Colapinto a nuestras tierras arrasó con todo: las entradas para los sectores preferenciales están agotadas desde el mío día en que salieron a la venta y, asimismo, habrá espacios gratuitos para recibir al público.

Desde el Gobierno de la Ciudad informaron que se impedirá el acampe en las plazas Sicilia -Av. Libertador y Casares- y Seeber -Av. Libertador y Sarmiento-, los sectores asignados para ver de manera gratuita la exhibición y que las ubicaciones serán por orden de llegada.

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A todo esto, se espera que Colapinto haga tres pasadas con el auto que Alpine mandó a la Argentina. Luego, paseará por el mismo circuito en un micro descapotable para saludar a la gente.

Tras su visita a Buenos Aires, el piloto de la escudería francesa de Fórmula 1, viajará a Estados Unidos para disputar el Gran Premio de Miami.