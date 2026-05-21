Evadió un control policial y provocó una persecución con disparos desde un patrullero: terminó detenido

Una intensa persecución policial se registró en Junín cuando el conductor de un Volkswagen Vento gris sin patente evadió un control y escapó durante más de diez kilómetros por rutas y avenidas de la ciudad, seguido por varios patrulleros.

La secuencia incluyó un choque deliberado, disparos desde un móvil policial y culminó con el sospechoso detenido sobre la Ruta Provincial 65.

El hecho comenzó alrededor de las 13 horas en la intersección de la avenida Alvear y Juana Azurduy, cerca de los barrios San Juan y Bicentenario.

Efectivos de la Comisaría Junín Segunda detectaron el vehículo sin identificación y le solicitaron al conductor que detuviera la marcha.



El hombre aceleró de forma repentina e inició una fuga a alta velocidad. El operativo incluyó móviles de varias dependencias: las Fuerzas de Operaciones Especiales y efectivos de Saforcada.

El choque y los disparos

Durante la persecución por la Ruta 65, uno de los patrulleros comenzó a golpear deliberadamente contra el Vento para desestabilizarlo y forzarlo a frenar. Tras varios impactos, logró desplazarlo hacia la banquina.

El sospechoso volvió a acelerar, cruzó desde la banquina y realizó una brusca maniobra en U para retomar en sentido contrario. Fue entonces cuando un efectivo descendió del patrullero y efectuó varios disparos con su arma reglamentaria contra el auto en movimiento, según informó Diario Democracia.

Los policías lograron interceptar el vehículo y detener al conductor, un hombre oriundo de Tucumán.

La intervención judicial

La UFI 1 del Departamento Judicial de Junín avaló el accionar policial y dispuso el secuestro del Volkswagen Vento por falta de documentación.

La causa quedó caratulada como "daño calificado en flagrancia y resistencia a la autoridad", por la rotura de uno de los patrulleros durante la persecución y la reiterada desobediencia a las órdenes de detención.

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