Lautaro Martínez convirtió en la victoria del Inter ante Lazio, por la final de la Copa Italia

En el Estadio Olímpico, Inter de Milán se impuso por 2 a 0 ante Lazio y se consagró campeón en la final de la Copa Italia. Lautaro Martínez fue uno de los autores de los goles para el título.

A los 14 minutos del primer tiempo, Marcus Thuram abrió el marcador para los Nerazzurri con un gran cabezazo tras un córner ejecutado por Federico Dimarco.

Luego del remate del delantero francés, la pelota se desvió en Adam Marusic antes de llegar a la red.

Antes del entretiempo, precisamente a los 34 minutos, el Inter consiguió estirar la ventaja y cerrar el encuentro a su favor, nada menos que con el tanto del Toro.

El delantero argentino solo tuvo que empujarla en el segundo palo tras un quite de Denzel Dumfries durante la presión ofensiva.

¡HAY GOL DEL TORO EN LA FINAL!



Gran recuperación de Dumfries en la salida de Lazio y el neerlandés asistió a Lautaro Martínez que convirtió el 2-0 para Inter.#CopaItaliaEnDSPORTS pic.twitter.com/5SI3yAwn5m — DSPORTS (@DSports) May 13, 2026