Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

CAMPEÓN

Lautaro Martínez convirtió en la victoria del Inter ante Lazio, por la final de la Copa Italia

El Inter venció a la Lazio y se proclamó campeón de la Copa Italia. Lautaro Martínez convirtió uno de los tantos.

 En el Estadio Olímpico, Inter de Milán se impuso por 2 a 0 ante Lazio y se consagró campeón en la final de la Copa Italia. Lautaro Martínez fue uno de los autores de los goles para el título.

A los 14 minutos del primer tiempo, Marcus Thuram abrió el marcador para  los Nerazzurri con un gran cabezazo tras un córner ejecutado por Federico Dimarco

Luego del remate del delantero francés, la pelota se desvió en Adam Marusic antes de llegar a la red.

Antes del entretiempo, precisamente a los 34 minutos, el Inter consiguió estirar la ventaja y cerrar el encuentro a su favor, nada menos que con el tanto del Toro. 

El delantero argentino solo tuvo que empujarla en el segundo palo tras un quite de Denzel Dumfries durante la presión ofensiva.

Esta nota habla de:
1
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

2
Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral
Noticias

Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral

3
Demandaron a Duki por uno de sus tatuajes más icónicos: "Siguen usando mi obra y mis dibujos sin autorización"
Noticias

Demandaron a Duki por uno de sus tatuajes más icónicos: "Siguen usando mi obra y mis dibujos sin autorización"

4
¿Alguien puede pensar en Colapinto? Ángela Torres reveló la traición de Maia Reficco por un hombre que rompió su amistad
Noticias

¿Alguien puede pensar en Colapinto? Ángela Torres reveló la traición de Maia Reficco por un hombre que rompió su amistad

5
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

Últimas noticias de Inter