El representante de Franco Armani habló de todo: su futuro en River y la revelación sobre Santiago Beltrán

En medio de rumores sobre su salida y de un semestre que lo tuvo fuera por lesiones, el representante de Franco Armani habló de todo: el futuro del arquero, su suplencia en River, la posibilidad de Atlético Nacional y la desconocida historia con Santiago Beltrán.

Luego de negar que hubiese contactos, ya sea con los dirigentes para renovar contrato como de otros clubes para llevárselo en el corto plazo, Martín Aráoz admitió: "Él dijo en su momento que era su sueño despedirse en Atlético Nacional, pero hay un montón de cosas que tienen que suceder. Si se da y hay una opción, lo charlaremos. Sería un cierre de película, pero no hay nada". Y aclaró: "En otro equipo argentino no lo veo. Él es hincha de River. Acá no atajaría en ningún club".

Lo cierto es que en medio de su larga recuperación y sus tratamientos para dejar atrás la fibrosis que sufrió en el sóleo de su pierna derecha emergió la figura de Beltrán.

El juvenil se ganó el puesto en base a grandes actuaciones y por eso esta noche ante Gimnasia el Pulpo será suplente. Y por eso, también su renovación de contrato no está cerrada: "Con Stéfano Di Carlo no hablamos de nada, solo estábamos con que pase este problema, que esté bien. Ya se verá, hay tiempo", sostuvo al respecto.

"Santiago es su cachorro. Hace dos años me cuenta: 'Martín, acá subió un pibe que tiene muchas cosas buenas'. En diciembre lo consultaron específicamente y él le dio todo su apoyo. Que no lo presten, que si le tocaba iba a estar bien. Sé que está contento porque Santiago es un buen pibe. Se dio así. Él lo apoyó en su momento y lo sigue apoyando", cerró.