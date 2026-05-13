Alerta en Boca porque la renovación del Changuito Zeballos sigue trabada: cuándo podría dejar el club

Con solo tres partidos pendientes en el semestre tras quedar eliminado del Torneo Apertura, Boca ya piensa en la segunda mitad del año, a sabiendas de que podría desprenderse de algunos jugadores. Uno de ellos podría ser Exequiel Zeballos, pues su renovación se encuentra trabada por diferencias en la duración y la cláusula del vínculo. Ante esta situación, su representación traería una oferta para llevárselo.

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Lo cierto es que hay buena relación entre ambas partes y eso evitaría que el Changuito deje el club en condición de libre, algo que podría hacer si quisiera a partir del 1° de julio. Desde su entorno aseguran que tiene ganas de cambiar de aires tras casi seis años vistiendo de azul y oro, más tiempo que cualquier otro de sus compañeros.

En los últimos meses dos cuadros europeos buscaron el pase del atacante oriundo de Santiago del Estero: CSKA Moscú y Napoli. Los rusos tantearon el panorama e insinuaron una oferta por 10 millones de dólares, mientras que los italianos merodean la situación desde hace algún tiempo y podrían lanzarse de una vez por todas en el ecuador del año.

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El conjunto de la Ribera pretende una cifra cercana a los 15 millones para darle salida en el próximo mercado. En tanto, la propuesta que acercó fue un contrato a largo plazo con una cláusula de rescisión aún mayor a la de 20 millones que tiene ahora. Mientras tanto, los representantes de Zeballos prefieren un acuerdo más corto con el mismo monto de salida.







