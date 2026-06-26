Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

BUEN ARRANQUE

Colapinto finalizó octavo en la primera práctica del Gran Premio de Austria

El piloto argentino de Alpine tuvo un comienzo positivo en la preparación para la octava carrera del campeonato. Su mejor tiempo fu de 1:08,962 y terminó a un segundo y 166 milésimas del líder, que fue el italiano Kimi Antonelli de Mercedes.

BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

Franco Colapinto comenzó este viernes su participación en el Gran Premio de Austria, correspondiente a la octava fecha del campeonato de Fórmula 1, y en la primera práctica libre tuvo una destacada actuación al finalizar en el octavo lugar.

El piloto argentino de Alpine registró un mejor tiempo de 1:08,962 y terminó a un segundo y 166 milésimas del líder, que fue el italiano Kimi Antonelli de Mercedes.

En casi toda la sesión de entrenamiento, Colapinto se mantuvo en el top 10 en el Red Bull Ring, que cuenta con una extensión de 4,326 kilómetros y que tiene solo 10 curvas. Incluso, finalizó por delante de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, que terminó en la decimocuarta posición.

Antonelli, el candidato

El joven el italiano y líder del campeonato, Antonelli, lideró en todo momento la primera práctica y se perfila como el gran candidato del fin de semana. Su compañero de equipo en Mercedes, el británico George Russell, terminó segundo a solo 40 milésimas.

El top cinco lo completaron el australiano Oscar Piastri (McLaren), el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y el británico Lewis Hamilton (Ferrari).

La actividad en el GP de Austria se reanudará a las 12, cuando se lleve a cabo la segunda sesión de entrenamientos.

Esta nota habla de:
1
La familia de Cinzia de "Gran Hermano" publicó un conmovedor comunicado tras los terremotos en Venezuela: "Para salir adelante..."
POR LA RED

La familia de Cinzia de "Gran Hermano" publicó un conmovedor comunicado tras los terremotos en Venezuela: "Para salir adelante..."

2
Vuelve a Telefe la telenovela brasileña más vista en Argentina: cuándo se estrena
FARÁNDULA

Vuelve a Telefe la telenovela brasileña más vista en Argentina: cuándo se estrena

3
La sexóloga Cecilia Ce se separó del periodista Nacho Levy y asegura que fue víctima de hostigamiento: "Por suerte, pude salir..."
POR LA RED

La sexóloga Cecilia Ce se separó del periodista Nacho Levy y asegura que fue víctima de hostigamiento: "Por suerte, pude salir..."

4
El Turco García ingresó a "Gran Hermano" e hizo llorar a su esposa con su desprecio: "No me gustó un caraj..."
FARÁNDULA

El Turco García ingresó a "Gran Hermano" e hizo llorar a su esposa con su desprecio: "No me gustó un caraj..."

5
El Turco García rompió el silencio sobre su relación con Mariela Prieto: "Es una falta de respeto..."
FARÁNDULA

El Turco García rompió el silencio sobre su relación con Mariela Prieto: "Es una falta de respeto..."

Últimas noticias de Franco Colapinto