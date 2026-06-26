Colapinto finalizó octavo en la primera práctica del Gran Premio de Austria

Franco Colapinto comenzó este viernes su participación en el Gran Premio de Austria, correspondiente a la octava fecha del campeonato de Fórmula 1, y en la primera práctica libre tuvo una destacada actuación al finalizar en el octavo lugar.

El piloto argentino de Alpine registró un mejor tiempo de 1:08,962 y terminó a un segundo y 166 milésimas del líder, que fue el italiano Kimi Antonelli de Mercedes.

En casi toda la sesión de entrenamiento, Colapinto se mantuvo en el top 10 en el Red Bull Ring, que cuenta con una extensión de 4,326 kilómetros y que tiene solo 10 curvas. Incluso, finalizó por delante de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, que terminó en la decimocuarta posición.

Antonelli, el candidato

El joven el italiano y líder del campeonato, Antonelli, lideró en todo momento la primera práctica y se perfila como el gran candidato del fin de semana. Su compañero de equipo en Mercedes, el británico George Russell, terminó segundo a solo 40 milésimas.

El top cinco lo completaron el australiano Oscar Piastri (McLaren), el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y el británico Lewis Hamilton (Ferrari).

La actividad en el GP de Austria se reanudará a las 12, cuando se lleve a cabo la segunda sesión de entrenamientos.