Micro con hinchas de Boca fue salvajemente atacado por barras de Colo Colo: todas las fotos

Otra vez, la barbarie se metió en el fútbol. Ahora fueron miembros de la barra brava de Colo Colo de Chile, quienes atacaron un micro en el que se transportaban hinchas de Boca que volvían a la Argentina luego del triunfo como visitante ante la Universidad Católica por 2-1, en un encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026.

El micro en el que se transportaba a los hinchas fue atacado en cuatro ocasiones durante el tramo que realizó en la ruta y se reportaron personas heridas, aunque aún no trascendió el número de afectados. La unidad finalmente pudo continuar su viaje hacia Mendoza.

La principal hipótesis es que el ataque sea un tipo de represalia por la agresión que recibieron hinchas del Colo Colo en el 2023, cuando sufrieron una situación similar después de querer colgar una bandera de su club frente a la Bombonera.

En las imágenes que se filtraron luego de este nuevo hecho de violencia que involucra a un equipo chileno, se pueden observar varios vidrios del micro rotos e incluso piedras clavadas en el frente del mismo.