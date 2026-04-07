Los hinchas de Boca fueron atacados por fanáticos de Colo Colo en la previa al debut de Copa Libertadores 2026

La estadía de los hinchas de Boca en Chile, a la espera del partido inicial por la Copa Libertadores 2026, no iba a ser sencilla. Y así fue nomás. Después de tantos idas y vueltas con respecto a la presencia o no del público visitante en el debut del Xeneize ante la Universidad Católica, Conmebol le ordenó al club chileno la cesión de 2000 entradas para el público boquense, que por estas horas ha sufrido varios problemas en tierra trasandina.

Cuando el fervoroso y cálido recibimiento al plantel que dirige Claudio Úbeda era la noticia de la jornada del lunes, los hinchas de Colo Colo tomaron protagonismo al atacar a familias del Xeneize, en las inmediaciones del hotel donde se hospedaba el equipo, con robos y un joven que resultó herido.

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Todo sucedió un rato después del arribo del equipo argentino, en una zona que no era considerada insegura (en la comunidad de Vitacura) y que, además, contaba con presencia policial. Los autores de los delitos fueron fanáticos del Cacique, club que mantiene una rivalidad histórica con el elenco de la Ribera y que sufrió tremendas corridas y golpizas por parte de los boquenses, durante el último cruce entre ambos, en junio de 2023.

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Las víctimas sufrieron robos a mano armada, en los que les sustrajeron banderas, camisetas y sus pertenencias. Lo que no se pudo precisar es si hubo heridos o no por parte de los hinchas boquenses.