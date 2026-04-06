Boca fue recibido por una multitud al llegar a Chile para su debut en la Copa Libertadores: los videos
El Xeneize visitará a Universidad Católica y en su llegada a la concentración, muchísimos hinchas le regalaron una cálida bienvenida.
El plantel de Boca llegó a Chile y se prepara para su debut en la Copa Libertadores, que será este martes desde las 21.30 ante la Universidad Católica.
Y todo el fervor que el plantel Xeneize recibe en nuestro país, ahora traspasó fronteras y también se dio en tierra trasandina, donde fue acogido por una multitud.
El conjunto boquense aterrizó en Santiago de Chile en horas de la tarde y llegó a su lugar de concentración pasadas las 19. Tras bajar del micro, los futbolistas se acercaron a las vallas para firmar autógrafos y sacarse fotos con los fanáticos, que mostraron todo su fervor.
Recordemos que después de mucha controversia y polémica, Boca tendrá a 2 mil hinchas en el reducto de Los Cruzados, en el bautismo en el máximo certamen continental tras dos años de ausencia.
Para este cruce copera, Claudio Úbeda contará con Agustín Marchesín y Exequiel Zeballos entre los concentrados y, sin embargo, los preservará y no estarán entre los titulares.