Boca fue recibido por una multitud al llegar a Chile para su debut en la Copa Libertadores: los videos

El plantel de Boca llegó a Chile y se prepara para su debut en la Copa Libertadores, que será este martes desde las 21.30 ante la Universidad Católica.

Y todo el fervor que el plantel Xeneize recibe en nuestro país, ahora traspasó fronteras y también se dio en tierra trasandina, donde fue acogido por una multitud.

La delegación de Boca Juniors aterrizó en Santiago de Chile y los hinchas siguen llegando a la puerta del hotel Pullman de Vitacura.

Impresionante la cantidad de fanáticos. pic.twitter.com/ysa6qSGEP9 — Leandro Aguilera (@Tato_Aguilera) April 6, 2026

El conjunto boquense aterrizó en Santiago de Chile en horas de la tarde y llegó a su lugar de concentración pasadas las 19. Tras bajar del micro, los futbolistas se acercaron a las vallas para firmar autógrafos y sacarse fotos con los fanáticos, que mostraron todo su fervor.

LOS HINCHAS DE BOCA YA PALPITAN EL DEBUT %uD83C%uDFC6



Este martes por la noche, Boca visita a Universidad Católica en la primera jornada de la CONMEBOL Libertadores y así se vive la previa en Chile %uD83D%uDD35 %uD83D%uDFE1#libertadores pic.twitter.com/QYfjqzbG0a — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 6, 2026

Recordemos que después de mucha controversia y polémica, Boca tendrá a 2 mil hinchas en el reducto de Los Cruzados, en el bautismo en el máximo certamen continental tras dos años de ausencia.

El plantel de Boca ya aterrizó en Chile %uD83C%uDDE8%uD83C%uDDF1 y los hinchas los esperan en la puerta del hotel pic.twitter.com/hnAHcEuW1S — A Todo Boca (@equipoatodoboca) April 6, 2026

Para este cruce copera, Claudio Úbeda contará con Agustín Marchesín y Exequiel Zeballos entre los concentrados y, sin embargo, los preservará y no estarán entre los titulares.