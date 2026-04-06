La polémica decisión de Úbeda con los convocados de Boca para el debut por Copa Libertadores

Boca Juniors se prepara para su esperado regreso a la Copa Libertadores tras dos años de ausencia. El equipo dirigido por Claudio Úbeda debutará, mañana martes, en la primera fecha del Grupo D frente a Universidad Católica en Santiago de Chile.El encuentro se disputará en el Claro Arena, donde el Xeneize buscará comenzar con el pie derecho en el certamen continental y sumar sus primeros puntos.

Lista de convocados y ausencias importantes

Claudio Úbeda definió una lista de 28 jugadores que viajarán a Chile, de los cuales cinco quedarán fuera del banco de suplentes. Entre las novedades, figuran Agustín Marchesín y Exequiel Zeballos, quienes acompañarán a la delegación pero no estarán disponibles para el partido.

Por otro lado, los únicos tres futbolistas que no viajaron fueron Carlos Palacios, Rodrigo Battaglia y Edinson Cavani, quienes permanecen en Buenos Aires para continuar con la puesta a punto.

Preparación especial por el césped sintético

Pensando en las condiciones del campo de juego, el cuerpo técnico decidió realizar los entrenamientos en una cancha de césped sintético en el predio de Ezeiza, con el objetivo de adaptar al equipo a la superficie del estadio donde se disputará el encuentro.

Un regreso esperado en el plano internacional

El debut en la Copa Libertadores marca un momento importante para Boca, que vuelve a competir en el máximo torneo continental con la ilusión de ser protagonista.

La probable formación de Boca para el debut por Copa Libertadores

Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel, Adam Bareiro.