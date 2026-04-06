Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

MUNDO XENEIZE

La polémica decisión de Úbeda con los convocados de Boca para el debut por Copa Libertadores

Claudio Úbeda tomó la determinación poner en la lista un total de 28 futbolistas para enfrentar a Universidad Católica de Chile por Copa Libertadores, dos de los cuales no van a estar disponibles.

Juan Riera
Juan Riera

Boca Juniors se prepara para su esperado regreso a la Copa Libertadores tras dos años de ausencia. El equipo dirigido por Claudio Úbeda debutará, mañana martes, en la primera fecha del Grupo D frente a Universidad Católica en Santiago de Chile.El encuentro se disputará en el Claro Arena, donde el Xeneize buscará comenzar con el pie derecho en el certamen continental y sumar sus primeros puntos.

Lista de convocados y ausencias importantes

Claudio Úbeda definió una lista de 28 jugadores que viajarán a Chile, de los cuales cinco quedarán fuera del banco de suplentes. Entre las novedades, figuran Agustín Marchesín y Exequiel Zeballos, quienes acompañarán a la delegación pero no estarán disponibles para el partido.

Por otro lado, los únicos tres futbolistas que no viajaron fueron Carlos Palacios, Rodrigo Battaglia y Edinson Cavani, quienes permanecen en Buenos Aires para continuar con la puesta a punto.

Preparación especial por el césped sintético

Pensando en las condiciones del campo de juego, el cuerpo técnico decidió realizar los entrenamientos en una cancha de césped sintético en el predio de Ezeiza, con el objetivo de adaptar al equipo a la superficie del estadio donde se disputará el encuentro.

Un regreso esperado en el plano internacional

El debut en la Copa Libertadores marca un momento importante para Boca, que vuelve a competir en el máximo torneo continental con la ilusión de ser protagonista.

La probable formación de Boca para el debut por Copa Libertadores

Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel, Adam Bareiro.

Esta nota habla de:
1
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

2
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

3
Preocupación por el estado de Peso Pluma: el video de la polémica
Noticias

Preocupación por el estado de Peso Pluma: el video de la polémica

4
El "cura DJ" llega a Buenos Aires: show gratuito en homenaje al Papa Francisco
Noticias

El "cura DJ" llega a Buenos Aires: show gratuito en homenaje al Papa Francisco

5
La Renga en Parque de la Ciudad: cómo llegar, transporte gratis y todo lo que tenés que saber de los shows del 2 y 4 de abril
Noticias

La Renga en Parque de la Ciudad: cómo llegar, transporte gratis y todo lo que tenés que saber de los shows del 2 y 4 de abril

Últimas noticias de Claudio Úbeda