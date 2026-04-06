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MUNDO XENEIZE

La insólita decisión de Úbeda para el debut de Boca por Copa Libertadores

Claudio Úbeda sorprendió en el último entrenamiento, con varias variantes en el once titular para el regreso de Boca Juniors a la Copa Libertadores de América ante Universidad Católica en Chile.

Juan Riera
Juan Riera

Boca Juniors vuelve a jugar luego de tres años la Copa Libertadores y mañana será su primera desafío cuando visite a Universidad Católica de Chile por la primera fecha del Grupo D. El duelo comenzará a las 21.30 de Argentina en el estadio San Carlos de Apoquindo con el arbitraje de Gustavo Tejera, quien será asistido por Christian Ferreyra desde el VAR. La televisación en vivo estará a cargo de Telefe, Fox Sports y Disney + Premium.

Claudio Úbeda realmente sorprendió en las últimas horas al modificar por completo la defensa que el miércoles pasado mostró solidez en la victoria por 1 a 0 frente al Talleres de Córdoba de Carlos Tevez, de visitante, por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional.

Teniendo en cuenta que Leandro Brey seguirá bajo los tres palos, debido a que Agustín Marchesín no está del todo recuperado de su desgarro, el DT Xeneize entrenó con la línea defensiva que él considera titular conformada por Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco, quienes ingresan por Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Malcom Braida.

 En el mediocampo pondrá lo mejor con Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado y Tomás Aranda, quien actuará como una especie de enganche.

Y arriba los mismos de siempre con Miguel Merentiel y el cumplidor Adam Bareiro, mientras Edinson Cavani sigue poniéndose a punto físicamente y tanto Milton Giménez como Ángel Romero esperan su oportunidad en el banco de suplentes.

La probable formación de Boca para el debut en Copa Libertadores

Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Ádam Bareiro. 

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