El salario mínimo en Argentina tuvo una caída de casi el 40% y es uno de los 3 peores de América, junto a Cuba y Venezuela

El poder adquisitivo del Salario Mínimo, Vital y Móvil disminuyó 39% entre noviembre de 2023 y marzo de 2026, según el informe "Panorama del empleo asalariado formal y de las remuneraciones" del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Facultad de Ciencias Económicas (UBA).

En marzo de 2026, el SMVM real se situó en $352.400, valor que equivale a 39% menos respecto de noviembre de 2023 y que representa aproximadamente un tercio del máximo histórico alcanzado en septiembre de 2011 ($1.033.354 en pesos de marzo de 2026).

Además, aparece como uno de los tres países con un salario mínimo más bajo en toda Latinoamérica, solo por delante de economías como la de Venezuela y Cuba.

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el salario mínimo real (ajustado por inflación) creció en la mayoría de los países de América Latina en los últimos años, a contramano de lo ocurrido en Argentina.

Cómo está el ranking de salarios a nivel regional

Costa Rica encabeza el ranking regional. Desde enero de 2026, el salario mínimo para trabajadores no calificados alcanza alrededor de 751 dólares mensuales tras el último ajuste aprobado por el Consejo Nacional de Salarios.

Uruguay se ubica en segundo lugar, con un salario mínimo cercano a los 648 dólares mensuales tras un aumento de 7,54%.

Chile aparece a continuación, con un piso de unos 597 dólares luego de la actualización aplicada desde comienzos de año.