Prestación por Desempleo de ANSES: el paso a paso para cobrar hasta $357.800

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ofrece una importante herramienta de contención para trabajadores que perdieron su empleo sin justa causa. Se trata de la Prestación por Desempleo, cuyo pago que puede alcanzar los $357.800 mensuales.

Este beneficio permite compensar parcialmente los ingresos mientras la persona busca un nuevo trabajo. Para acceder, es necesario cumplir con distintos requisitos según cada caso y presentar la documentación que certifique la finalización del vínculo laboral.

Una de las dudas más frecuentes entre quienes inician el trámite es la duración de la prestación y la forma en que se calcula el monto a cobrar, ya que el mismo varía según cada situación.

Qué es el Fondo de Desempleo y quiénes pueden acceder





El Fondo de Desempleo de la ANSES es una prestación gestionada por el Ministerio de Capital Humano destinada a trabajadores registrados que perdieron su empleo sin haberlo decidido.

El beneficio alcanza a quienes fueron despedidos sin causa, a los casos en los que finaliza un contrato a plazo fijo o cuando la empresa cierra o entra en quiebra.

En cambio, no se otorga en casos de renuncia voluntaria, ya que se trata de un programa pensado exclusivamente para desvinculaciones involuntarias.

Requisitos:

Trabajadores permanentes: debés tener al menos 6 meses de trabajo con aportes en los últimos 3 años anteriores al despido o finalización del contrato.

Trabajadores eventuales o de temporada: haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años y más de 90 días en el último año antes de terminar el trabajo.

Trabajadores de la construcción: acreditar 8 meses de aportes en los últimos 2 años.

Duración del Fondo de Desempleo y cómo se calcula el pago en abril 2026





El tiempo durante el cual se cobra esta prestación no es igual para todos los beneficiarios, sino que depende de los aportes registrados en los últimos tres años previos al despido. A partir de ese criterio, ANSES establece una escala que determina la cantidad de cuotas mensuales.

La prestación puede extenderse desde 2 hasta 12 meses, según la cantidad de tiempo trabajado en relación de dependencia.

Escala de cobro según aportes:

Entre 6 y 11 meses de aportes: 2 cuotas mensuales.

Entre 12 y 23 meses: 4 cuotas.

Entre 24 y 35 meses: 8 cuotas.

36 meses o más: 12 cuotas.





La Prestación por Desempleo es un beneficio de la ANSES destinado a trabajadores registrados que quedaron sin empleo de forma involuntaria (Imagen ilustrativa).

En cuanto al monto, el beneficio se calcula en base al 75% del mejor salario neto de los últimos seis meses trabajados. Sin embargo, el valor final queda sujeto a los topes vigentes establecidos por ANSES (los cuales se actualizan según el Salario Mínimo, Vital y Móvil).

Montos actualizados:

Mínimo: $178.900.

Máximo: $357.800.

Aunque el resultado del cálculo pueda ser diferente, el pago mensual se ajusta siempre dentro de esos límites. Además, el monto se reduce de forma progresiva a partir de la quinta cuota.

El sistema contempla una realidad del mercado laboral, donde a partir de cierta edad conseguir empleo puede ser más difícil. Por este motivo, la ANSES estableció una extensión especial para trabajadores de mayor edad.

Las personas de 45 años o más al momento de quedar desempleadas acceden de forma automática a seis meses adicionales de prestación, sin necesidad de realizar trámites extra. De esta manera, un trabajador de 48 años con 36 meses de aportes, que en principio cobraría 12 cuotas, puede extender el beneficio hasta un total de 18 meses.

Beneficios adicionales del Fondo de Desempleo

El programa también incluye distintas coberturas durante el período en que se percibe la prestación. En ese tiempo:

Se mantiene activa la obra social, con acceso a la atención médica habitual y cobertura de medicamentos.

Se continúan cobrando las asignaciones familiares, como la Asignación por Hijo o por Hijo con Discapacidad.

Los meses de cobro se computan como aportes jubilatorios, lo que evita interrupciones en la historia laboral.





El beneficio completa el pago de un ingreso mensual que ayuda a sostener a los trabajadores registrados mientras atraviesan una situación de desempleo (Imagen ilustrativa).

Cómo tramitar la Prestación por Desempleo de ANSES paso a paso





El trámite para acceder a la Prestación por Desempleo puede realizarse de forma online o presencial, según la preferencia del solicitante.

Online

A través del sitio web de ANSES, el proceso se completa en pocos pasos desde cualquier dispositivo:

Reunir la documentación: DNI (frente y dorso) y el comprobante de despido o finalización laboral, en formato digital.

Ingresar al sistema: acceder con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Iniciar la solicitud: seleccionar la opción de Prestación por Desempleo, completar los datos del empleo anterior y adjuntar los archivos.

Finalizar el trámite: el sistema genera un número de expediente para hacer el seguimiento.

Presencial

También se puede realizar en una oficina de ANSES con turno previo:

Solicitar turno: a través de la web oficial del organismo.

Presentar la documentación: DNI y constancia de desvinculación laboral, en original y copia.

Asistir al turno: presentarse en la fecha asignada para completar el trámite con un agente.



