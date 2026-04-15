¿Estás sin trabajo? Paso a paso para cobrar la Prestación por Desempleo de ANSES en abril 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene el pago de la Prestación por Desempleo, destinado a trabajadores despedidos sin justa causa o por motivos ajenos a su voluntad. En abril 2026, el monto puede llegar a $357.800 y el trámite se realiza con un paso a paso simple.

El beneficio alcanza a quienes trabajaban en el sector privado y quedaron en situación legal de desempleo. Además de despidos sin causa, incluye casos como la finalización de contratos a plazo fijo, la quiebra del empleador y también renuncias justificadas, como la falta de pago de salarios.

La prestación es gestionada de manera conjunta por la ANSES y el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, y apunta a sostener los ingresos del hogar mientras la persona busca un nuevo empleo.

Se trata de una ayuda clave para muchos trabajadores, en un contexto donde la pérdida del empleo impacta de lleno en la economía familiar. Para acceder, es necesario cumplir una serie de requisitos que se detallan a continuación.

Requisitos para cobrar la prestación por desempleo de ANSES





La aprobación del trámite depende, en gran parte, de presentar la documentación correcta y hacerlo dentro de los plazos establecidos. El tiempo límite es de 90 días hábiles desde la desvinculación laboral: si se inicia después, se descuenta un día de pago por cada jornada de demora.

Las condiciones varían según el tipo de trabajo que tenía la persona:

Trabajadores permanentes: deben tener al menos 6 meses de aportes en los últimos 3 años previos al despido. Eventuales o de temporada: necesitan acreditar 12 meses trabajados en los últimos 3 años, con más de 90 días en el último año.

Quiénes pueden acceder al beneficio

La prestación está dirigida principalmente a:

Trabajadores en relación de dependencia alcanzados por la Ley de Contrato de Trabajo que hayan sido despedidos sin causa, cuyo contrato haya finalizado o que perdieron su empleo por motivos ajenos a su voluntad.

Empleados de la construcción que quedaron sin trabajo por finalización de obra o desvinculación.

Qué documentación hay que presentar

Para iniciar el trámite, se debe contar con:

DNI (original y copia).

Un comprobante que acredite la finalización del vínculo laboral, como telegrama de despido, carta documento o contrato vencido en caso de plazo fijo.





ANSES paga $357.800 de la Prestación por Desempleo para las personas que se quedaron sin trabajo (Imagen ilustrativa).

Cómo tramitar la prestación por desempleo de ANSES: paso a paso





El proceso para acceder a la prestación se puede hacer online o presencial.

Modalidad digital

A través de la web de la ANSES, el proceso es simple y se puede completar desde cualquier dispositivo:

Reunir la documentación: sacar fotos claras o escanear el DNI (frente y dorso) y el comprobante de despido o finalización laboral. Ingresar a la plataforma: acceder con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Cargar la solicitud: elegir la opción de prestación por desempleo, completar los datos del último trabajo y adjuntar los archivos. Seguir el trámite: al finalizar, se genera un número de expediente para consultar el estado.

Modalidad presencial

También se puede hacer en una oficina, con turno previo:

Pedir turno: desde la página oficial de ANSES. Presentar los papeles: llevar DNI y comprobante de desvinculación, en original y copia. Asistir a la cita: acudir en el día y horario asignados para completar el trámite con un agente

¿Cuánto se cobra?





El monto de la Prestación por Desempleo se calcula en base al 75% del mejor sueldo neto de los últimos seis meses trabajados. Sin embargo, el valor final no puede quedar fuera de los límites establecidos por la normativa vigente.

Este mes, los topes son los siguientes:

Mínimo: $178.900 .

. Máximo: $357.800.

Aunque el cálculo inicial pueda dar una cifra distinta, el pago siempre se ajusta a esos valores. Además, el monto se reduce de manera progresiva a partir de la quinta cuota.

El monto a recibir depende de los aportes registrados y del salario del trabajador durante los últimos meses previos a la desvinculación laboral (Imagen ilustrativa).

La duración del beneficio depende de los aportes registrados en los últimos tres años:

De 6 a 11 meses de aportes: 2 cuotas.

De 12 a 23 meses: 4 cuotas.

De 24 a 35 meses: 8 cuotas.

36 meses o más: hasta 12 cuotas.

Las personas mayores de 45 años cuentan con una extensión especial: reciben 6 cuotas adicionales, equivalentes al 70% del monto habitual, una vez finalizado el cobro del período inicial.