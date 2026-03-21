Fondo de Desempleo ANSES: ¿Cómo cobrar hasta $352.400 si te quedaste sin trabajo?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó a depositar hoy la Prestación por Desempleo, un seguro económico clave destinado a trabajadores en relación de dependencia que fueron desvinculados de sus puestos sin causa justa.

Este beneficio no solo otorga un ingreso mensual, sino que también garantiza la cobertura de la obra social y el pago de las asignaciones familiares mientras el titular busca un nuevo empleo.

Tras las últimas actualizaciones, el monto de esta asistencia se rige por el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). Esto significa que, dependiendo de los aportes realizados y el sueldo previo, un beneficiario puede percibir desde un mínimo de $176.200 hasta un tope máximo de $352.400 durante marzo.

¿Quiénes pueden solicitar esta ayuda de la ANSES?





El trámite está habilitado para personas que hayan perdido su ocupación por motivos ajenos a su voluntad (despido, fin de contrato o quiebra de la empresa).

Según la actividad, los requisitos de aportes varían:

Empleados permanentes : deben registrar al menos 6 meses de aportes en los últimos 3 años.

Trabajadores de la construcción : se les exige un mínimo de 8 meses de aportes en los últimos 2 años.

Personal eventual o de temporada: haber trabajado más de 90 días en el último año previo al cese.



Calendario de pagos: ¿Cuándo se acredita el dinero?





Quienes hayan renunciado voluntariamente o hayan sido despedidos con justa causaa este beneficio.

Debido a que el lunes 23 y el martes 24 de marzo no habrá actividad bancaria ni administrativa, el cronograma de la ANSES se organizó para evitar demoras. La primera tanda de pagos inició el último viernes:

Viernes 20 de marzo : DNI terminados en 0 y 1 .

Miércoles 25 de marzo : DNI terminados en 2 y 3 .

Jueves 26 de marzo : DNI terminados en 4 y 5 .

Viernes 27 de marzo : DNI terminados en 6 y 7 .

Lunes 30 de marzo: DNI terminados en 8 y 9.

¿Cómo cobrar hasta $352.400 si te quedaste sin trabajo?

Cómo realizar el trámite en simples pasos





Quienes se encuentren en situación de desempleo tienen un plazo de 90 días hábiles desde la fecha del despido para solicitar la prestación. Se puede gestionar de dos maneras:

Virtual: entrando a "Atención virtual" en la página web de la ANSES con la Clave de la Seguridad Social. Se deberá subir una foto del telegrama de despido o la documentación que acredite el fin de la relación laboral. Presencial: solicitando un turno previo para ser atendido en la oficina más cercana al domicilio.

Una vez aprobada la solicitud, el pago se deposita directamente en la cuenta bancaria vinculada a la ANSES.