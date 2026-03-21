Novedad para jubilados de la mínima: ¿Cuánto se cobra en abril con aumento y bono?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya tiene la base para calcular los haberes de abril. Los jubilados y pensionados recibirán un aumento basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero, que el INDEC fijó en un 2,9%.

Con este ajuste aplicado sobre el salario de marzo, la jubilación mínima pasará de los $369.600,88 actuales a un estimado de $380.319,30 en abril.

De todas formas, la mirada de los beneficiarios está puesta en la decisión del Gobierno sobre el bono de refuerzo, que en los últimos meses fue de $70.000.

Nuevo haber garantizado para los jubilados: ¿Se mantiene el bono?





El gran interrogante para abril es si se mantendrá el esquema de ayudas extraordinarias. Si el Ejecutivo decide mantener el bono, el ingreso básico total que percibirá un jubilado de la mínima escalará a los $450.319,30.

Impacto en otras prestaciones

El aumento del 2,9% por inflación también impactará en las Pensiones No Contributivas (PNC) y en la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que quedarían aproximadamente de la siguiente manera (sin contar el bono):

PUAM : pasaría a $304.255 (80% de la mínima).

PNC por Invalidez y Vejez : se ubicarían en $266.223 (70% de la mínima).

Asignaciones Familiares (SUAF): también recibirán el ajuste del 2,9% en sus montos de abril.

¿Cuánto cobran los jubilados de la mínima en abril con aumento y bono?

¿Cuándo cobran los jubilados en abril?





Se espera que el cronograma oficial de pagos comience durante la primera semana de abril, respetando el orden por terminación de DNI y priorizando a los beneficiarios de menores ingresos.

Para los jubilados, es vital consultar el recibo de haberes a través de la aplicación "Mi ANSES" a partir del 1 de abril, donde figurará el desglose del aumento por movilidad bajo el concepto de "Ajuste por inflación - febrero".