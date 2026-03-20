Calendario para jubilados de ANSES: ¿Qué pasa con los cobros el lunes 23 de marzo por el día no laborable?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que el próximo lunes 23 de marzo no habrá actividad en las sucursales bancarias ni atención en las oficinas del organismo, ya que es día no laborable con fines turísticos.

La jornada se suma al feriado del martes 24, con motivo del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Esta pausa en el calendario afecta principalmente al grupo de jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo.

Con el objetivo de evitar confusiones, el organismo previsional recordó que los pagos que debían realizarse durante el inicio de la semana próxima fueron distribuidos entre este viernes 20 y los días inmediatamente posteriores.

Aunque no haya atención presencial ni depósitos nuevos, el dinero acreditado anteriormente permanece disponible en las cuentas.

Esto permite el uso de tarjetas de débito para compras en comercios y extracciones en cajeros automáticos, los cuales funcionarán con normalidad.

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Como el lunes 23 y el martes 24 no hay actividad bancaria, el calendario para los jubilados que superan la mínima se reanudará de la siguiente manera:

Documentos terminados en 0 y 1 : cobraron de forma adelantada este viernes 20 de marzo.

Lunes 23 de marzo : sin cobros (día no laborable).

Martes 24 de marzo : sin cobros (feriado nacional).

Miércoles 25 de marzo : DNI terminados en 2 y 3 .

Jueves 26 de marzo : DNI terminados en 4 y 5 .

Viernes 27 de marzo : DNI terminados en 6 y 7 .

Lunes 30 de marzo: DNI terminados en 8 y 9.

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Al reanudarse los pagos el miércoles 25, los jubilados verán reflejado en su haber el aumento del 2,88% por movilidad.

Además, quienes perciban hasta el tope de ingresos garantizado obtendrán el bono proporcional, asegurando que el monto final alcance los $439.600,88.

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