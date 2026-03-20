Último cobro de la semana: ¿Qué jubilados perciben su haber este viernes 20 de marzo a través de ANSES?

Este viernes 20 de marzo, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cierra el calendario de pagos para el grupo de jubilados que perciben el haber mínimo, en una jornada clave marcada por la proximidad del fin de semana largo.

Ante la inactividad bancaria del lunes 23 y martes 24, el organismo previsional coordinó el cronograma para que los titulares puedan disponer de sus haberes con aumento y el bono extraordinario de manera anticipada.

La jornada de hoy no solo representa el fin de la tanda para los sueldos básicos, sino que también marca el inicio de los cobros para quienes superan la jubilación básica.

Atención, últimos pagos antes del fin de semana largo: ¿Qué jubilados cobran este viernes 20 de marzo?





Según el cronograma oficial de la ANSES, este viernes perciben sus haberes los:

Jubilados y pensionados de la mínima : DNI terminados en 9 .

Jubilados y pensionados que superan la mínima: DNI finalizados en 0 y 1.

¿De cuánto es el haber de marzo para los jubilados?





Para quienes cobran la jubilación mínima, el total es de $439.600,88 (compuesto por el haber con aumento y el bono de $70.000).

En el caso de los jubilados que superan la mínima, el monto final dependerá de su haber mensual actualizado por el último índice de movilidad, sumando el proporcional del bono en caso de que corresponda según los topes vigentes.

Calendario de pagos ANSES: cómo sigue tras el feriado





Luego de los depósitos de este viernes, el calendario se interrumpirá por el día no laborable con fines turísticos del lunes 23 y el feriado por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia del martes 24 de marzo.

Después, se retomará de la siguiente manera para las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo:

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 25 de marzo.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de marzo.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de marzo.

DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de marzo.









El esquema completo: ¿En qué fechas cobraron los grupos anteriores?

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: lunes 9 de marzo.

DNI terminados en 2 y 3: martes 10 de marzo.

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 11 de marzo.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 12 de marzo.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 13 de marzo.





Cuándo cobro ANSES: los jubilados y pensionados que reciben su haber este viernes 20 de marzo.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: lunes 9 de marzo.

DNI terminados en 1: martes 10 de marzo.

DNI terminados en 2: miércoles 11 de marzo.

DNI terminados en 3: jueves 12 de marzo.

DNI terminados en 4: viernes 13 de marzo.

DNI terminados en 5: lunes 16 de marzo.

DNI terminados en 6: martes 17 de marzo.

DNI terminados en 7: miércoles 18 de marzo.

DNI terminados en 8: jueves 19 de marzo.

DNI terminados en 9: viernes 20 de marzo.





Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo