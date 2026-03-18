Ayuda Escolar de ANSES: cómo iniciar el reclamo si no cobraste el beneficio en marzo

La Ayuda Escolar Anual de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) es un apoyo económico clave para muchas familias al momento de encarar el inicio de clases.

Se trata de un pago que se realiza una vez al año y que busca acompañar los gastos escolares, desde útiles hasta indumentaria, depositándose directamente en la misma cuenta donde se perciben las asignaciones.

En 2026, este beneficio cuenta con un monto definido por cada hijo y suele acreditarse durante marzo. Sin embargo, en algunos casos el dinero no llega en la fecha esperada, lo que genera dudas e incertidumbre.

Frente a esto, es importante saber que existen formas de verificar la situación y realizar el reclamo correspondiente de manera sencilla.

¿Cómo solicitar el pago de la Ayuda Escolar de ANSES si no se recibió en marzo de 2026?





¿Cómo solicitar el pago de la Ayuda Escolar de ANSES si no se recibió en marzo de 2026?

Cuando el pago no aparece en marzo, en la mayoría de los casos tiene que ver con algún detalle en el certificado escolar. Puede pasar que no se haya presentado, que falte algún dato o que no esté firmado correctamente, y eso hace que la ANSES no lo valide.

De todos modos, presentar el formulario más tarde no implica perder el beneficio, aunque sí puede hacer que el cobro se demore un tiempo hasta que se revise toda la documentación.

Para poner todo en orden, hay que ingresar a "Mi ANSES", descargar el formulario, completarlo con la información de la escuela y subirlo firmado.

Una vez aprobado, el dinero se deposita en la misma cuenta donde se reciben las asignaciones, sin necesidad de hacer ningún cambio adicional.

Una buena forma de evitar estos inconvenientes es anticiparse y revisar que el certificado esté completo antes de enviarlo. También es importante mantener actualizados los datos personales y laborales, ya que cualquier cambio puede influir en la liquidación del beneficio y generar demoras innecesarias.

Hay que tener en cuenta que este pago no se acredita de manera automática, sino que depende de la presentación anual del certificado escolar.

Si no se llegó a tiempo en marzo, todavía se puede gestionar durante el año, aunque el depósito se realizará recién cuando la ANSES termine de verificar la información.

Este beneficio está pensado para quienes cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) o forman parte del sistema SUAF, y alcanza a chicos y adolescentes desde los primeros meses de vida hasta los 17 años inclusive.

En el caso de hijos con discapacidad, no hay límite de edad, siempre y cuando estén escolarizados o participen de algún tipo de acompañamiento educativo habilitado.