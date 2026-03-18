ANSES paga más de $430.000 a titulares de una asignación: ¿Cuáles son las fechas de cobro?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que durante marzo acreditará un pago superior a los $400.000 para un grupo específico de beneficiarios de asignaciones sociales.

El organismo previsional también detalló el calendario de pagos para este mes, que se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). De esta manera, los titulares pueden consultar cuándo les corresponde cobrar según su número de documento.

¿A quiénes les corresponde el pago de $432.461 en marzo?

El grupo que cobrará $432.461 durante marzo es el de titulares de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad.

Esta prestación se abona en un 80% mensual, ya que ANSES retiene el 20% restante hasta que se acrediten los controles de salud, educación (en caso de corresponder) y la vigencia del Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Entre los requisitos que debe cumplir el titular se encuentran:

Ser trabajador registrado en una empresa adherida al régimen de Asignaciones Familiares.

Ser beneficiario de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

Ser monotributista o titular de la Prestación por Desempleo.

Percibir una jubilación o pensión del sistema previsional, o una pensión no contributiva.

Tener actualizada la información personal y del grupo familiar en las bases de ANSES.

En cuanto al hijo con discapacidad, debe residir en el país, contar con autorización vigente del organismo y poseer el CUD. A diferencia de otras asignaciones, en este caso no existe límite de edad para acceder al beneficio.

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad reciben un pago de $432.461.

¿Cómo tramitar la asignación de ANSES?

Para acceder a esta prestación, es fundamental que el titular tenga sus datos actualizados en el sistema de ANSES. Esto puede verificarse a través de la plataforma digital del organismo (anses.gob.ar), ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Además, se requiere presentar documentación como el DNI del titular y del hijo, la partida de nacimiento y, en caso de corresponder, certificados de matrimonio o convivencia. Si los vínculos familiares no están registrados correctamente, pueden actualizarse mediante el servicio de Atención Virtual.

Una vez que toda la información está validada y se cumplen los requisitos de ingresos, ANSES evalúa la solicitud y, de ser aprobada, comienza a liquidar la asignación de manera automática.

Calendario de pagos de marzo 2026

El cronograma de pagos para marzo ya está en marcha y se distribuye según la terminación del DNI: