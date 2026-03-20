Atención jubilados: ¿Cuánto se cobra de bono si se supera la mínima en marzo?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha el cronograma de pagos para los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo.

A diferencia de quienes cobran el básico, este grupo recibe un bono de refuerzo proporcional, diseñado para que ningún beneficiario quede por debajo del nuevo piso de ingresos garantizado tras el último aumento por movilidad.

Este esquema, oficializado mediante el Decreto 109/2026, busca compensar el impacto de la inflación mediante un ajuste del 2,88% sumado al adicional de hasta $70.000.

La particularidad de esta jornada es el inicio del cobro para los documentos terminados en 0 y 1. Este grupo ve sus haberes acreditados de forma anticipada debido al fin de semana largo por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que interrumpirá la actividad bancaria durante el lunes 23 y el martes 24 de marzo.

El monto del bono no es fijo, sino que decrece a medida que el haber mensual es más alto. Este sistema de escala asegura que todos los jubilados alcancen, como mínimo, un ingreso total de $439.600,88, sumando haberes y refuerzo.

Escala del bono para jubilados: ¿Cuánto se deposita según el haber?





Si la jubilación supera los $369.600,88, el bono de la ANSES se ajusta de la siguiente manera:

Si se cobra $379.600,88 : el bono es de $60.000 .

Si se cobra $389.600,88 : el bono es de $50.000 .

Si se cobra $399.600,88 : el bono es de $40.000 .

Si se cobra $409.600,88 : el bono es de $30.000 .

Si se cobra $419.600,88 : el bono es de $20.000 .

Si se cobra $429.600,88: el bono es de $10.000.



¿Cuánto cobran de bono los jubilados que superan la mínima en marzo? Calendario de cobros: ¿Cuándo le toca a cada beneficiario de acuerdo a su DNI?





Si el haberadicional este mes, puesto que el ingreso ya se encuentra por encima del piso garantizado por el Gobierno.

Debido al día no laborable del lunes 23 y al feriado del martes 24 de marzo, las fechas de pago para quienes superan la mínima quedaron organizadas así: