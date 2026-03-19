¿Te quedaste sin empleo? ANSES deposita una ayuda de $352.400

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en los últimos días de marzo depositará una ayuda económica que puede alcanzar los $352.400 y está destinada a las personas que se encuentran sin trabajo.

Se trata de la Prestación por Desempleo, un beneficio para trabajadores que fueron despedidos sin causa, finalizaron su contrato laboral o quedaron desvinculados debido al cierre de la empresa o a una reducción de personal. Es decir, aplica a quienes perdieron su empleo por motivos ajenos a su voluntad.

¿Qué es la Prestación por Desempleo y cuáles son los requisitos?

La Prestación por Desempleo es una ayuda económica que otorga ANSES a trabajadores registrados que quedaron sin empleo sin haberlo decidido. Funciona como un ingreso mensual durante un período determinado, dependiendo de los aportes realizados previamente.

Los requisitos para acceder varían según el tipo de empleo que tenía el solicitante:

Trabajadores permanentes: deben haber trabajado al menos 6 meses con aportes en los últimos 3 años.

Trabajadores eventuales o de temporada: deben haber trabajado más de 90 días en el último año.

Trabajadores de la construcción: necesitan acreditar al menos 8 meses de aportes en los últimos 2 años.

No podrán acceder al beneficio aquellas personas que hayan renunciado voluntariamente o hayan sido despedidas con causa.

¿Cuáles son los montos vigentes en marzo?

El valor de la prestación está vinculado al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), lo que implica que se actualiza automáticamente cuando este indicador se modifica.

Actualmente, los montos vigentes son:

Monto mínimo: $176.200 (equivalente al 50% del SMVM).

Monto máximo: $352.400 (equivalente al 100% del SMVM).

El importe que recibe cada beneficiario dependerá de su salario previo, por lo que puede ubicarse dentro de ese rango.

La Prestación por Desempleo se abona desde el 20 de marzo y pueden solicitarla los trabajadores que fueron despedidos por causas ajenas a su voluntad.

Calendario de pagos de la Prestación por Desempleo

El cronograma de pagos de marzo ya fue definido y se organiza según la terminación del DNI:

DNI terminados en 0 y 1: viernes 20 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 25 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de marzo

¿Cómo tramitar la prestación?

Para iniciar el trámite, es necesario reunir la documentación que acredite la situación de desempleo. Esto puede incluir telegramas de despido, contratos vencidos, certificados de quiebra del empleador o documentación médica, según el caso.

Luego, el trámite puede realizarse de dos maneras:

A través de la plataforma de Atención Virtual de ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. De forma presencial en una oficina del organismo, solicitando turno previo.

Una vez presentada la solicitud, ANSES evalúa el cumplimiento de los requisitos y, en caso de ser aprobada, comienza a abonar la prestación.



