AUH en marzo: ANSES confirmó la vigencia de un sencillo trámite para cobrar un monto adicional

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recordó a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que ya se encuentra habilitado el trámite para percibir el dinero retenido durante el año anterior.

Este monto se liquida de forma única una vez que se acredita el cumplimiento de las obligaciones de salud y educación de los menores.

Con las últimas actualizaciones por movilidad, el monto acumulado que los beneficiarios pueden percibir supera ampliamente los $50.000 por cada hijo, llegando incluso a los $80.000 en casos específicos o familias con hijos con discapacidad.

Este pago extra se suma al haber mensual de marzo, funcionando como un alivio económico fundamental para el inicio del ciclo lectivo.

¿Qué es el 20% retenido por la ANSES y cuánto se cobra?





Cada mes, la ANSES deposita el 80% del valor total de la asignación. El 20% restante queda bajo resguardo del organismo y solo se libera mediante la presentación de la Libreta de Asignación Universal.

El valor final del extra depende de:

La cantidad de meses cobrados durante el año anterior.

Los aumentos por movilidad aplicados en cada período.

La condición del menor (el monto es significativamente mayor para hijos con discapacidad).

Paso a paso: cómo activar el pago de la Libreta AUH





Para recibir este ingreso adicional en la cuenta bancaria, los titulares deben completar un proceso sencillo que puede realizarse 100% de forma digital:

Descarga: ingresar a "Mi ANSES" y descargar el Formulario PS 1.47 (Libreta AUH). Certificación: llevar el documento a la escuela y al centro de salud para que sea firmado y sellado (controles de vacunación y escolaridad). Carga: subir la foto del formulario completo a la sección "Hijos > Libreta AUH" en la web o aplicación del organismo. Cobro: una vez aprobada la información, el dinero se acredita automáticamente a los 60 días en la misma cuenta de cobro.

Calendario de pagos AUH: ¿Quiénes cobran este viernes?





Hoy, viernes 20 de marzo, el cronograma mensual llega a su fin. Los beneficiarios que perciben su haber en esta jornada son:

Documentos terminados en 9.

Con este grupo, la ANSES completa el esquema de pagos antes del receso por el fin de semana largo. Es importante recordar que quienes ya presentaron la Libreta meses atrás podrían ver reflejado el extra junto con su haber de hoy.

AUH: ¿Cuál es el trámite para cobrar un monto extra en marzo?

¿Quiénes pueden acceder a este beneficio?



