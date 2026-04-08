ANSES paga $357.800 a desempleados en abril 2026: los requisitos para cobrar la prestación

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en abril 2026 continuará el pago de la Prestación por Desempleo, con montos que pueden alcanzar los $357.800 según cada caso. ¿Cuáles son los requisitos y cómo iniciar el trámite para acceder al beneficio?

Este "seguro" consiste en una ayuda económica mensual y por tiempo limitado dirigida a trabajadores en relación de dependencia que fueron despedidos sin causa, y es gestionado de manera conjunta por el organismo previsional y el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello.

La cobertura no es solo el otorgamiento de un ingreso, ya que incluye la posibilidad de mantener la cobertura médica, percibir asignaciones familiares como la AUH y contabilizar el tiempo durante el cual se cobra como aportes válidos para el sistema jubilatorio.

El objetivo de la prestación es sostener los ingresos del hogar durante el período en que la persona se encuentra en búsqueda de nuevas oportunidades laborales, en un contexto donde la pérdida del empleo afecta directamente la economía familiar.

En abril, ANSES paga hasta $357.800 correspondientes a la Prestación por Desempleo (Imagen ilustrativa).

El proceso para solicitar la ayuda es accesible, pero requiere orden y cumplimiento de ciertos pasos. La aprobación del trámite está ligada, en gran medida, a contar con la documentación requerida y respetar los tiempos establecidos, que contemplan un plazo de hasta 90 días.

Prestación por Desempleo de ANSES: requisitos y montos actualizados

El valor de la prestación se encuentra vinculado al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). Para el período actual, los límites quedaron establecidos de la siguiente manera:

Mínimo: $178.900.

Máximo: $357.800.

El importe final que recibe cada persona se calcula tomando como referencia el 75% del mejor sueldo neto de los últimos seis meses trabajados, aunque siempre dentro de esos rangos.

De acuerdo con el cronograma de pagos establecido por el organismo, las acreditaciones correspondientes al Plan 1 de la Prestación por Desempleo comienzan el miércoles 22 de abril y se extienden hasta el martes 28. En tanto, para el Plan 2, los depósitos se realizan entre el 1° de abril y el viernes 10 del mismo mes.

¿Qué se necesita para iniciar el trámite?

Hay un plazo de 90 días hábiles desde la desvinculación laboral para realizar la solicitud. En caso de presentarla fuera de término, se descuenta un día de cobro por cada jornada de demora.

Requisitos según el tipo de trabajador

Empleados permanentes: contar con al menos 6 meses de aportes dentro de los últimos 3 años previos al despido.

Trabajadores eventuales o de temporada: acreditar 12 meses trabajados en los últimos 3 años y más de 90 días dentro del último año.

En cuanto a los destinatarios, el beneficio alcanza principalmente a:

Personas en relación de dependencia comprendidas en la Ley de Contrato de Trabajo que hayan sido despedidas sin causa, cuyo vínculo haya finalizado o que hayan perdido el empleo por motivos ajenos a su decisión. Trabajadores de la construcción, encuadrados en el régimen específico del sector, que quedaron sin trabajo por finalización de obra o desvinculación laboral.

La Prestación por Desempleo es un beneficio de ANSES destinado a acompañar a la persona en el período en que se encuentra en búsqueda de una nueva oportunidad laboral (Imagen ilustrativa).

Documentación requerida

DNI (original y copia).

Comprobante que certifique la desvinculación laboral: telegrama de despido, carta documento o contrato finalizado en caso de vínculo a plazo fijo.

El tiempo de cobro depende de los aportes registrados en los últimos tres años:

Entre 6 y 11 meses de aportes: 2 pagos.

Entre 12 y 23 meses: 4 pagos.

Entre 24 y 35 meses: 8 pagos.

36 meses o más: hasta 12 pagos.

Además, quienes tengan más de 45 años acceden automáticamente a una extensión de 6 meses adicionales, que se abonan al 70% del valor original una vez agotadas las cuotas iniciales.

Dato importante: si la persona consigue un nuevo empleo mientras percibe la prestación, debe informar la situación y solicitar la suspensión del beneficio dentro de los 5 días hábiles, ya sea de manera online o en una oficina, para evitar inconvenientes o cobros indebidos.

Cómo realizar el trámite para cobrar la prestación

El trámite puede hacerse de forma online mediante la Atención Virtual en anses.gob.ar, lo que permite gestionarlo sin necesidad de asistir a una oficina.

Modalidad digital: paso a paso

Preparar la documentación: tomar fotografías nítidas o escanear el DNI (frente y dorso) junto con el comprobante que acredite la desvinculación laboral (telegrama de despido, carta documento o contrato finalizado). Ingresar al sistema: acceder con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Iniciar la solicitud: seleccionar la opción correspondiente a la prestación y cargar los archivos solicitados, además de completar los datos del último empleo. Realizar el seguimiento: una vez enviado, se asigna un número de expediente que permite consultar el estado del trámite.

Modalidad presencial (con turno previo)