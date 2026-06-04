Las 5 carreras que tendrán más salida laboral en los próximos años, según la Inteligencia Artificial

Los cambios tecnológicos y las nuevas demandas del mercado laboral modifican cada año los perfiles más buscados por las empresas. Para quienes se preguntan qué estudiar y buscan oportunidades de empleo, la Inteligencia Artificial (IA) identificó a las carreras con mejor perspectiva para los próximos años.

Hoy, el crecimiento profesional no depende necesariamente de acumular años en una misma compañía, sino de desarrollar conocimientos en áreas con necesidad.

La búsqueda de especialistas aumentó tanto que muchas empresas compiten por incorporarlos y ofrecen beneficios atractivos incluso antes de que terminen sus estudios.

La sostenibilidad gana cada vez más peso en las decisiones empresariales. En este escenario, las proyecciones para 2026 indican que los profesionales con conocimientos tecnológicos y enfoque ambiental serán los más buscados y mejor remunerados.

Qué carreras tienen más futuro y salida laboral en los próximos años

Para quienes buscan qué estudiar y cuáles son las profesiones con mayor demanda, existen algunas áreas que se destacan por su crecimiento, los buenos salarios y las oportunidades tanto en Argentina como en el exterior.

Especialista en Energías Renovables

La transición hacia fuentes de energía más limpias impulsa la demanda de estos profesionales. Su trabajo consiste en diseñar, implementar y gestionar proyectos vinculados a la energía solar, eólica y otras alternativas sustentables, un sector con gran potencial de crecimiento en el país.

Analista de Ciberseguridad

A medida que aumentan los delitos informáticos, las empresas necesitan expertos capaces de proteger información sensible y prevenir ataques. Bancos, organismos públicos, comercios electrónicos y compañías tecnológicas son algunos de los principales empleadores de estos perfiles.

La IA dio a conocer las carreras que tendrán más salido laboral en los próximos años (Imagen ilustrativa).

Arquitecto de Datos e Inteligencia Artificial

La inteligencia artificial necesita grandes volúmenes de información organizada para funcionar correctamente. Estos profesionales desarrollan las estructuras de datos y supervisan los sistemas que permiten a las empresas automatizar procesos y tomar decisiones más eficientes.

Gerente de Sustentabilidad (ESG)

Cada vez más organizaciones incorporan estrategias vinculadas al impacto ambiental, social y de gobernanza. Quienes ocupan este rol coordinan acciones para cumplir normativas, mejorar procesos y fortalecer la imagen corporativa frente a clientes e inversores.

Ingeniería en Biotecnología

La combinación entre ciencia y tecnología abre nuevas posibilidades en áreas como la salud, la producción de alimentos y la investigación. Desde tratamientos médicos innovadores hasta el desarrollo de productos biotecnológicos, se trata de una de las carreras con mayor proyección a futuro.

Por qué estas carreras siguen siendo clave en la era de la inteligencia artificial

Aunque la IA avanza cada vez más, existen profesiones que siguen dependiendo del criterio, la creatividad y la capacidad de análisis de las personas. Por eso, especialistas consideran que estas áreas mantendrán una fuerte demanda en los próximos años.

Toma de decisiones: muchas tareas requieren evaluar riesgos, interpretar situaciones complejas y elegir la mejor alternativa, algo que todavía no puede resolver una máquina por sí sola.

Capacidad de adaptación: los cambios tecnológicos, económicos y sociales obligan a encontrar soluciones nuevas de forma constante, una habilidad donde el factor humano sigue siendo fundamental.

Conocimiento especializado: sectores como la energía, la biotecnología, la sustentabilidad o la ciberseguridad necesitan profesionales con formación específica para enfrentar desafíos cada vez más complejos.

En un mercado laboral que cambia rápidamente, estas carreras aparecen entre las opciones con mayor proyección, buenos salarios y oportunidades de crecimiento tanto en Argentina como en el exterior.