La nueva era de la comunicación política: lanzan un sistema de inteligencia basado en agentes de IA

Grupo Alter participará de la XXIV edición de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, que se realizará del 21 al 23 de abril en la Intendencia de Montevideo, y presentará la Máquina de Comunicación Territorial (MCT), un sistema de inteligencia estratégica orientado a la comunicación política, gubernamental e institucional.

La exposición estará a cargo de Juan Manuel Maresca, fundador y director estratégico de MariaBuenosAires, MariaSãoPaulo y MariaModena, dentro del ecosistema de Grupo Alter. Bajo el título "La Máquina de Comunicación Territorial (MCT) en el mundo de los agentes de IA", la ponencia abordará el uso de herramientas tecnológicas para mejorar la calidad y la velocidad en la toma de decisiones comunicacionales en contextos complejos.

El sistema parte de una premisa: cuando el Estado no sostiene una comunicación constante y ordenada, ese espacio es ocupado por la desinformación, el rumor o la desconfianza. En ese sentido, la MCT se presenta como una plataforma orientada a sostener presencia pública, organizar canales y adaptar los mensajes a distintos territorios y audiencias.

Desarrollada por Grupo Alter, la herramienta combina consultoría estratégica, investigación aplicada, análisis cultural y tecnología para abordar problemáticas de comunicación pública en América Latina. La propuesta busca ir más allá de la emisión de mensajes puntuales y apunta a estructurar sistemas de presencia e influencia tanto en el territorio como en el entorno digital.

Para su desarrollo tecnológico, el grupo trabajó junto a Sysnesis, especializada en arquitecturas de inteligencia basadas en sistemas multiagente. Esta colaboración permitió construir un sistema capaz de procesar grandes volúmenes de información en tiempo real, contrastar hipótesis, generar escenarios y elaborar recomendaciones estratégicas para campañas, programas públicos y comunicación institucional.

La MCT integra distintas capas de análisis: investigación territorial, segmentación de audiencias, estrategia de canales, planificación de contenidos y medición de impacto. Su diseño combina presencia física, lectura sociopolítica y ecosistema digital, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta de gobiernos, consultores y equipos de comunicación.

La presentación en la cumbre apunta a consolidar el posicionamiento regional de Grupo Alter en el desarrollo de soluciones tecnológicas aplicadas a la comunicación política. La exposición también pondrá el foco en los fundamentos teóricos del sistema, su arquitectura basada en inteligencia artificial y su potencial como herramienta para sostener una comunicación estatal más continua y estructurada, más allá de las coyunturas mediáticas o electorales.