Popular supermercado busca empleados: ¿Cómo postularse?

Una reconocida cadena de supermercados lanzó una búsqueda laboral para cubrir distintos puestos en sus sucursales, con oportunidades para perfiles variados y requisitos accesibles. Los empleos abarcan áreas gastronómicas, técnicas y operativas.

La empresa, una de las principales del sector minorista en el país, difundió las vacantes a través de LinkedIn, aunque también pueden consultarse en su sitio oficial.

La firma en cuestión es Coto, que cuenta con más de 120 sucursales en todo el país y una plantilla que supera los 20.000 empleados, según datos oficiales.

El popular supermercado abrió búsquedas para cubrir puestos de maestro pizzero, cocinero, técnico mecánico y jefe de operaciones, con vacantes orientadas tanto a perfiles gastronómicos como técnicos y de gestión.

Se trata de oportunidades con requisitos específicos según cada rol, por lo que conviene revisar en detalle cada oferta para identificar cuál se ajusta mejor al perfil y las habilidades de cada postulante.

Oferta laboral: el listado de los empleos, sus requisitos y tareas





Maestro pizzero

Requisitos:

Perfil proactivo, responsable y con buena comunicación con compañeros y superiores.

Experiencia en puestos similares dentro de cocinas de bares, restaurantes o pizzerías.

Edad entre 30 y 45 años.

Disponibilidad horaria full time.

Lugar de trabajo: sector Zona Gourmet en sucursales de Zona Sur.

Tareas:

Desempeño en el área de Zona Gourmet o rotisería, con funciones que combinan producción artesanal y volumen.

Elaboración completa de masas.

Preparación de pizzas.

Manejo de hornos y tareas vinculadas al sector.





Nueva oferta laboral en popular supermercado (Imagen ilustrativa).

Cocinero

Requisitos:

Personal de oficio adquirido en elaboración de comidas.

Experiencia previa en restaurante, preparación de comidas.

Secundario completo (no excluyente).

Predisposición para la atención al cliente y trabajo en equipo.

Técnico mecánico/chapista

Requisitos:

Ser técnico electrónico/eléctrico/electromecánico.

Manejo de paquete Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint).

Conocimiento en sistema de gestión de Mantenimiento (CMMS - Sistema Service) y ERP - PeopleSoft (Deseable).

Tareas:

Realizar reparaciones en cabina e interior vehicular, incluyendo revestimientos, paneles, cerraduras, tapizados, manijas, butacas, cinturones, anclajes y demás detalles funcionales del habitáculo.

Ejecutar trabajos de chapa, pintura y estética vehicular, incluyendo retoques, corrección de terminaciones, y ajuste o reemplazo de piezas menores de carrocería,

Diagnosticar fallas mecánicas de baja y mediana complejidad.

Ejecutar mantenimiento preventivo según kilometraje, horas de uso o condición de la unidad.

Ejecutar reparaciones correctivas sobre componentes de desgaste.





Jefe de operaciones

Requisitos:

Graduados o estudiantes de Tecnicatura o Licenciatura en Logística, Ingeniería, Administración o carreras afines.

Experiencia en operaciones logísticas complejas, centros de distribución y entornos de alto volumen como consumo masivo, retail, industria, producción o transporte.

Experiencia en control de operaciones productivas, gestión de desvíos, seguimiento de indicadores, mejora continua y cumplimiento de estándares.

Manejo avanzado de Excel (excluyente).

Se valoran conocimientos en metodologías como Lean, 5S, Six Sigma y TPM.

Capacidad de liderazgo y orientación a resultados.

Tareas:

Realizar el seguimiento y análisis diario de la operación, contemplando desvíos, prioridades y necesidades de intervención.

Analizar escenarios operativos y tomar decisiones en tiempo real, con foco en la continuidad operativa, la seguridad, la productividad, la eficiencia y el nivel de servicio.

Organizar y sistematizar la información del área, generando bases de datos confiables, reportes, tableros e indicadores de gestión.

Liderar reuniones de seguimiento operativo, mejora continua, resolución de problemas y planificación de acciones correctivas.

Elaborar documentación vinculada a procesos, procedimientos, proyectos, estándares de trabajo y rutinas de control.

Lugar de trabajo: Esteban Echeverria (GBA- Sur).

¿Cómo postularse a las ofertas laborales?

El proceso de inscripción es online y se realiza a través de LinkedIn, donde la empresa publicó las vacantes. El paso a paso:

Ingresar a LinkedIn con una cuenta activa. Buscar la empresa o el puesto de interés desde el buscador. Acceder al perfil de la firma o a la sección de empleos y elegir el aviso correspondiente. Revisar los detalles del puesto y hacer clic en "Postularse". Completar la información requerida y cargar el CV actualizado (opcional). Agregar una carta de presentación, si se desea. Enviar la solicitud y chequear que haya quedado registrada correctamente.

Como alternativa, quienes prefieran una vía directa pueden ingresar al portal de empleos del supermercado, revisar las vacantes vigentes y seguir las instrucciones que indica la empresa para completar la postulación.