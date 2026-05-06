Popular supermercado busca empleados: ¿Cómo postularse?
La cadena difundió nuevas vacantes de empleo para perfiles gastronómicos, técnicos y de gestión, con detalles sobre las condiciones, tareas y el proceso para enviar el currículum de forma online.
Una reconocida cadena de supermercados lanzó una búsqueda laboral para cubrir distintos puestos en sus sucursales, con oportunidades para perfiles variados y requisitos accesibles. Los empleos abarcan áreas gastronómicas, técnicas y operativas.
La empresa, una de las principales del sector minorista en el país, difundió las vacantes a través de LinkedIn, aunque también pueden consultarse en su sitio oficial.
La firma en cuestión es Coto, que cuenta con más de 120 sucursales en todo el país y una plantilla que supera los 20.000 empleados, según datos oficiales.
El popular supermercado abrió búsquedas para cubrir puestos de maestro pizzero, cocinero, técnico mecánico y jefe de operaciones, con vacantes orientadas tanto a perfiles gastronómicos como técnicos y de gestión.
Se trata de oportunidades con requisitos específicos según cada rol, por lo que conviene revisar en detalle cada oferta para identificar cuál se ajusta mejor al perfil y las habilidades de cada postulante.
Oferta laboral: el listado de los empleos, sus requisitos y tareas
Maestro pizzero
Requisitos:
- Perfil proactivo, responsable y con buena comunicación con compañeros y superiores.
- Experiencia en puestos similares dentro de cocinas de bares, restaurantes o pizzerías.
- Edad entre 30 y 45 años.
- Disponibilidad horaria full time.
- Lugar de trabajo: sector Zona Gourmet en sucursales de Zona Sur.
Tareas:
- Desempeño en el área de Zona Gourmet o rotisería, con funciones que combinan producción artesanal y volumen.
- Elaboración completa de masas.
- Preparación de pizzas.
- Manejo de hornos y tareas vinculadas al sector.
Cocinero
Requisitos:
- Personal de oficio adquirido en elaboración de comidas.
- Experiencia previa en restaurante, preparación de comidas.
- Secundario completo (no excluyente).
- Predisposición para la atención al cliente y trabajo en equipo.
Técnico mecánico/chapista
Requisitos:
- Ser técnico electrónico/eléctrico/electromecánico.
- Manejo de paquete Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint).
- Conocimiento en sistema de gestión de Mantenimiento (CMMS - Sistema Service) y ERP - PeopleSoft (Deseable).
Tareas:
- Realizar reparaciones en cabina e interior vehicular, incluyendo revestimientos, paneles, cerraduras, tapizados, manijas, butacas, cinturones, anclajes y demás detalles funcionales del habitáculo.
- Ejecutar trabajos de chapa, pintura y estética vehicular, incluyendo retoques, corrección de terminaciones, y ajuste o reemplazo de piezas menores de carrocería,
- Diagnosticar fallas mecánicas de baja y mediana complejidad.
- Ejecutar mantenimiento preventivo según kilometraje, horas de uso o condición de la unidad.
- Ejecutar reparaciones correctivas sobre componentes de desgaste.
Jefe de operaciones
Requisitos:
- Graduados o estudiantes de Tecnicatura o Licenciatura en Logística, Ingeniería, Administración o carreras afines.
- Experiencia en operaciones logísticas complejas, centros de distribución y entornos de alto volumen como consumo masivo, retail, industria, producción o transporte.
- Experiencia en control de operaciones productivas, gestión de desvíos, seguimiento de indicadores, mejora continua y cumplimiento de estándares.
- Manejo avanzado de Excel (excluyente).
- Se valoran conocimientos en metodologías como Lean, 5S, Six Sigma y TPM.
- Capacidad de liderazgo y orientación a resultados.
Tareas:
- Realizar el seguimiento y análisis diario de la operación, contemplando desvíos, prioridades y necesidades de intervención.
- Analizar escenarios operativos y tomar decisiones en tiempo real, con foco en la continuidad operativa, la seguridad, la productividad, la eficiencia y el nivel de servicio.
- Organizar y sistematizar la información del área, generando bases de datos confiables, reportes, tableros e indicadores de gestión.
- Liderar reuniones de seguimiento operativo, mejora continua, resolución de problemas y planificación de acciones correctivas.
- Elaborar documentación vinculada a procesos, procedimientos, proyectos, estándares de trabajo y rutinas de control.
Lugar de trabajo: Esteban Echeverria (GBA- Sur).
¿Cómo postularse a las ofertas laborales?
El proceso de inscripción es online y se realiza a través de LinkedIn, donde la empresa publicó las vacantes. El paso a paso:
- Ingresar a LinkedIn con una cuenta activa.
- Buscar la empresa o el puesto de interés desde el buscador.
- Acceder al perfil de la firma o a la sección de empleos y elegir el aviso correspondiente.
- Revisar los detalles del puesto y hacer clic en "Postularse".
- Completar la información requerida y cargar el CV actualizado (opcional).
- Agregar una carta de presentación, si se desea.
- Enviar la solicitud y chequear que haya quedado registrada correctamente.
Como alternativa, quienes prefieran una vía directa pueden ingresar al portal de empleos del supermercado, revisar las vacantes vigentes y seguir las instrucciones que indica la empresa para completar la postulación.