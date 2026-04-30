Importante marca de ropa deportiva busca vendedores y cajeros: los requisitos y cómo postularse

En medio de un contexto complicado, donde cada oportunidad de empleo cuenta, una reconocida marca de ropa deportiva abrió nuevas vacantes para sumar vendedores y cajeros a sus sucursales de Argentina con requisitos accesibles.

Se trata de una firma líder a nivel mundial en indumentaria y calzado. Sus ofertas resultan atractivas para quienes buscan reinsertarse en el mercado laboral o dar sus primeros pasos en el rubro retail, que suele ofrecer conocimiento valioso y condiciones competitivas.

Hablamos de Adidas, la multinacional alemana que se posiciona entre los principales fabricantes de artículos deportivos y es una de las marcas más famosas, identificada por sus clásicas tres tiras.

La firma dio a conocer sus búsquedas laborales a través de LinkedIn, y también se pueden consultar en su página oficial de empleos, donde se detallan los requisitos y las funciones previstas para cada puesto.

Según datos de la propia compañía, la marca cuenta con 35 puntos de venta directos en Argentina, distribuidos mayormente entre unas 30 franquicias y cinco locales propios que funcionan bajo el formato Factory Outlet.

Empleo en una reconocida marca deportiva: qué puestos busca y dónde están las vacantes





La firma abrió búsquedas para cubrir posiciones de asesores de ventas y cajeros profesionales en locales ubicados en San Isidro (PBA) y Palermo (CABA). A continuación, los detalles de cada oportunidad:

Asesor de ventas

Requisitos

Disponibilidad para trabajar con horarios y ubicaciones flexibles.

Secundario completo, con analítico en mano (excluyente).

Conocimientos y habilidades

Buen manejo de la comunicación y trato interpersonal.

Orientación al cliente y vocación de servicio.

Capacidad para resolver múltiples tareas y desenvolverse bajo presión.

Interés por conocer en profundidad los productos, su historia y beneficios.

Manejo del entorno digital y omnicanal para integrar la experiencia entre tienda física y online.

Se valora conocimiento del mercado deportivo, marcas y tendencias.





Marca de ropa deportiva busca nuevos empleados en Argentina (Imagen ilustrativa).

Tareas a realizar

Brindar atención personalizada para acompañar al cliente durante todo el proceso de compra.

Asesorar sobre productos, destacando sus características y beneficios.

Contribuir al cumplimiento de objetivos comerciales y métricas de la tienda (KPIs).

Mantener el orden y la presentación del local según estándares de visual merchandising.

Utilizar herramientas digitales para mejorar la experiencia de compra.

Promover el programa de fidelización en cada interacción.

Acompañar al cliente en el servicio postventa.

Participar en instancias de capacitación y aplicar los conocimientos adquiridos.

Trabajar en equipo, colaborando con el resto del personal.

Ubicación: Tienda Soleil, en el barrio bonaerense de Boulogne (San Isidro).

Cajero/a profesional

Requisitos

Disponibilidad para trabajar con horarios y ubicaciones flexibles.

Secundario completo, con analítico en mano (excluyente).

Conocimientos y habilidades

Experiencia previa de al menos un año en manejo de caja.

Conocimientos en ventas y atención al cliente.

Interés por mantenerse actualizado sobre productos, tecnologías, historia y beneficios.

Manejo del entorno digital y omnicanal para integrar la experiencia entre lo físico y lo online.

Conocimiento de los procesos operativos de tienda y de los indicadores clave de desempeño (KPIs).





Tareas a realizar

Operar la caja registradora con precisión, asegurando el correcto cierre de cada transacción.

Aprovechar la interacción con el cliente para fortalecer la experiencia de compra y promover el programa de fidelización.

Gestionar devoluciones, cambios y reembolsos, incluyendo compras realizadas online.

Colaborar en la capacitación del equipo en procedimientos y manejo de caja.

Brindar apoyo en distintas tareas del local, sin descuidar las funciones principales del puesto.

Trabajar en equipo, promoviendo un ambiente inclusivo y colaborativo.

Ubicación: Distrito Arcos, en el barrio porteño de Palermo.

En ambos casos, la empresa señaló que brinda beneficios como cobertura médica para el empleado y su grupo familiar directo, junto con descuentos en compras dentro de la tienda y en gimnasios.

Cómo postularse a los empleos, paso a paso





La compañía cuenta con dos canales oficiales para enviar el CV y participar de las búsquedas abiertas en el país: su portal de empleos y su perfil verificado en LinkedIn.

Postulación desde el sitio oficial

Ingresar al portal de carreras de Adidas y filtrar por Argentina para ver las vacantes disponibles. Analizar las posiciones abiertas y elegir la que mejor encaje con el perfil. Dentro del aviso, seleccionar la opción para iniciar la postulación, que activa un asistente virtual. Aceptar las condiciones, completar los datos requeridos y avanzar paso a paso hasta finalizar el proceso.

Postulación a través de LinkedIn

Entrar al perfil oficial de la empresa en LinkedIn y revisar las ofertas publicadas. Aplicar filtros por ubicación, área o tipo de puesto para encontrar oportunidades más específicas. Contar con el CV actualizado y la documentación necesaria. Completar la solicitud en la plataforma, revisar los datos cargados y enviarla. Seguir las novedades del proceso mediante el correo electrónico y los canales oficiales ante posibles contactos o entrevistas.



