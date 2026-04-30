Importante marca de ropa deportiva busca vendedores y cajeros: los requisitos y cómo postularse
Se trata de una multinacional alemana líder en indumentaria y calzado, con gran presencia en la Argentina, que abrió nuevas oportunidades laborales en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.
En medio de un contexto complicado, donde cada oportunidad de empleo cuenta, una reconocida marca de ropa deportiva abrió nuevas vacantes para sumar vendedores y cajeros a sus sucursales de Argentina con requisitos accesibles.
Se trata de una firma líder a nivel mundial en indumentaria y calzado. Sus ofertas resultan atractivas para quienes buscan reinsertarse en el mercado laboral o dar sus primeros pasos en el rubro retail, que suele ofrecer conocimiento valioso y condiciones competitivas.
Hablamos de Adidas, la multinacional alemana que se posiciona entre los principales fabricantes de artículos deportivos y es una de las marcas más famosas, identificada por sus clásicas tres tiras.
La firma dio a conocer sus búsquedas laborales a través de LinkedIn, y también se pueden consultar en su página oficial de empleos, donde se detallan los requisitos y las funciones previstas para cada puesto.
Según datos de la propia compañía, la marca cuenta con 35 puntos de venta directos en Argentina, distribuidos mayormente entre unas 30 franquicias y cinco locales propios que funcionan bajo el formato Factory Outlet.
Empleo en una reconocida marca deportiva: qué puestos busca y dónde están las vacantes
La firma abrió búsquedas para cubrir posiciones de asesores de ventas y cajeros profesionales en locales ubicados en San Isidro (PBA) y Palermo (CABA). A continuación, los detalles de cada oportunidad:
Asesor de ventas
Requisitos
- Disponibilidad para trabajar con horarios y ubicaciones flexibles.
- Secundario completo, con analítico en mano (excluyente).
Conocimientos y habilidades
- Buen manejo de la comunicación y trato interpersonal.
- Orientación al cliente y vocación de servicio.
- Capacidad para resolver múltiples tareas y desenvolverse bajo presión.
- Interés por conocer en profundidad los productos, su historia y beneficios.
- Manejo del entorno digital y omnicanal para integrar la experiencia entre tienda física y online.
- Se valora conocimiento del mercado deportivo, marcas y tendencias.
Tareas a realizar
- Brindar atención personalizada para acompañar al cliente durante todo el proceso de compra.
- Asesorar sobre productos, destacando sus características y beneficios.
- Contribuir al cumplimiento de objetivos comerciales y métricas de la tienda (KPIs).
- Mantener el orden y la presentación del local según estándares de visual merchandising.
- Utilizar herramientas digitales para mejorar la experiencia de compra.
- Promover el programa de fidelización en cada interacción.
- Acompañar al cliente en el servicio postventa.
- Participar en instancias de capacitación y aplicar los conocimientos adquiridos.
- Trabajar en equipo, colaborando con el resto del personal.
Ubicación: Tienda Soleil, en el barrio bonaerense de Boulogne (San Isidro).
Cajero/a profesional
Requisitos
- Disponibilidad para trabajar con horarios y ubicaciones flexibles.
- Secundario completo, con analítico en mano (excluyente).
Conocimientos y habilidades
- Experiencia previa de al menos un año en manejo de caja.
- Conocimientos en ventas y atención al cliente.
- Interés por mantenerse actualizado sobre productos, tecnologías, historia y beneficios.
- Manejo del entorno digital y omnicanal para integrar la experiencia entre lo físico y lo online.
- Conocimiento de los procesos operativos de tienda y de los indicadores clave de desempeño (KPIs).
Tareas a realizar
- Operar la caja registradora con precisión, asegurando el correcto cierre de cada transacción.
- Aprovechar la interacción con el cliente para fortalecer la experiencia de compra y promover el programa de fidelización.
- Gestionar devoluciones, cambios y reembolsos, incluyendo compras realizadas online.
- Colaborar en la capacitación del equipo en procedimientos y manejo de caja.
- Brindar apoyo en distintas tareas del local, sin descuidar las funciones principales del puesto.
- Trabajar en equipo, promoviendo un ambiente inclusivo y colaborativo.
Ubicación: Distrito Arcos, en el barrio porteño de Palermo.
En ambos casos, la empresa señaló que brinda beneficios como cobertura médica para el empleado y su grupo familiar directo, junto con descuentos en compras dentro de la tienda y en gimnasios.
Cómo postularse a los empleos, paso a paso
La compañía cuenta con dos canales oficiales para enviar el CV y participar de las búsquedas abiertas en el país: su portal de empleos y su perfil verificado en LinkedIn.
Postulación desde el sitio oficial
- Ingresar al portal de carreras de Adidas y filtrar por Argentina para ver las vacantes disponibles.
- Analizar las posiciones abiertas y elegir la que mejor encaje con el perfil.
- Dentro del aviso, seleccionar la opción para iniciar la postulación, que activa un asistente virtual.
- Aceptar las condiciones, completar los datos requeridos y avanzar paso a paso hasta finalizar el proceso.
Postulación a través de LinkedIn
- Entrar al perfil oficial de la empresa en LinkedIn y revisar las ofertas publicadas.
- Aplicar filtros por ubicación, área o tipo de puesto para encontrar oportunidades más específicas.
- Contar con el CV actualizado y la documentación necesaria.
- Completar la solicitud en la plataforma, revisar los datos cargados y enviarla.
- Seguir las novedades del proceso mediante el correo electrónico y los canales oficiales ante posibles contactos o entrevistas.