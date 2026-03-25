¿Estás desempleado? ANSES activó el pago de la prestación de $352.000 hasta fines de marzo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha el pago de la Prestación por Desempleo, un beneficio clave que puede alcanzar los $352.000 y está dirigido a personas que se quedaron sin trabajo de forma involuntaria que se encuentran en búsqueda activa.

Esta ayuda, pensada para acompañar a quienes atraviesan una situación laboral compleja, empezó a pagarse desde el 20 de marzo, con un cronograma definido según la terminación del DNI.

Solicitar el subsidio por desempleo es un trámite gratuito, aunque quienes quieran acceder deben cumplir con una serie de requisitos establecidos por la normativa vigente.

El monto de la prestación está atado a las actualizaciones del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), y cada beneficiario cobra un valor equivalente al 75% del mejor salario neto de los últimos seis meses, aunque con límites establecidos: el mínimo es de $176.200 (equivale al 50% del SMVM) y el máximo alcanza los $352.400 (el 100% del SMVM).

Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo





La ayuda está dirigida a trabajadores en relación de dependencia que hayan sido desvinculados sin justa causa, por finalización de contrato o por situaciones contempladas en la Ley de Contrato de Trabajo.

Requisitos según el tipo de empleo

Trabajadores permanentes

Deben acreditar al menos 6 meses de aportes en los últimos 3 años previos al despido.

Trabajadores eventuales o de temporada

Tienen que haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años y, a la vez, sumar más de 90 días de actividad en el último año antes de la desvinculación.

Plazo para iniciar el trámite: el pedido debe realizarse dentro de los 90 días hábiles desde la finalización del vínculo laboral. Si se supera ese plazo, se descuenta un día de prestación por cada jornada de demora.

La Prestación por Desempleo de ANSES se paga hasta el 30 de marzo (Imagen ilustrativa).

Calendario de pagos de marzo 2026





La ANSES difundió el cronograma de cobro para quienes perciben la Prestación por Desempleo, organizado según la terminación del DNI:

DNI finalizados en 0 y 1: desde el 20 de marzo.

DNI finalizados en 2 y 3: desde el 25 de marzo.

DNI finalizados en 4 y 5: desde el 26 de marzo.

DNI finalizados en 6 y 7: desde el 27 de marzo.

DNI finalizados en 8 y 9: desde el 30 de marzo.

Estas fechas corresponden al Plan 1 del beneficio, y los montos se depositan directamente en la cuenta bancaria declarada por cada titular.

Cómo solicitar la Prestación por Desempleo





Quienes hayan sido despedidos sin causa, por finalización de contrato o por motivos ajenos al trabajador pueden iniciar el trámite de dos maneras:

Opción online (la más rápida)

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ir a la sección Atención Virtual. Seleccionar el trámite Prestación por Desempleo. Completar la declaración jurada y subir la documentación requerida. Enviar la solicitud y aguardar la respuesta del organismo.

Opción presencial

También se puede gestionar en una oficina de la Administración Nacional de la Seguridad Social. Para eso, es necesario:

Solicitar un turno previo Presentarse con DNI (original y copia). Llevar el telegrama de despido o comprobante de finalización del vínculo laboral. Presentar los últimos recibos de sueldo. Completar el formulario correspondiente en el lugar.



