Menú
Seguinos
en vivo
Miércoles, 25 de marzo de 2026

Firme junto al pueblo
ASISTENCIA

¿Estás desempleado? ANSES activó el pago de la prestación de $352.000 hasta fines de marzo

Se trata de una ayuda económica de ANSES destinada a personas sin trabajo que buscan reinsertarse en el mercado laboral, con montos actualizados y condiciones específicas para poder acceder.

MCabrera

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha el pago de la Prestación por Desempleo, un beneficio clave que puede alcanzar los $352.000 y está dirigido a personas que se quedaron sin trabajo de forma involuntaria que se encuentran en búsqueda activa.

Esta ayuda, pensada para acompañar a quienes atraviesan una situación laboral compleja, empezó a pagarse desde el 20 de marzo, con un cronograma definido según la terminación del DNI.

Solicitar el subsidio por desempleo es un trámite gratuito, aunque quienes quieran acceder deben cumplir con una serie de requisitos establecidos por la normativa vigente.

El monto de la prestación está atado a las actualizaciones del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), y cada beneficiario cobra un valor equivalente al 75% del mejor salario neto de los últimos seis meses, aunque con límites establecidos: el mínimo es de $176.200 (equivale al 50% del SMVM) y el máximo alcanza los $352.400 (el 100% del SMVM).

Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo

La ayuda está dirigida a trabajadores en relación de dependencia que hayan sido desvinculados sin justa causa, por finalización de contrato o por situaciones contempladas en la Ley de Contrato de Trabajo.

Requisitos según el tipo de empleo

Trabajadores permanentes

Deben acreditar al menos 6 meses de aportes en los últimos 3 años previos al despido.

Trabajadores eventuales o de temporada

Tienen que haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años y, a la vez, sumar más de 90 días de actividad en el último año antes de la desvinculación.

Plazo para iniciar el trámite: el pedido debe realizarse dentro de los 90 días hábiles desde la finalización del vínculo laboral. Si se supera ese plazo, se descuenta un día de prestación por cada jornada de demora.

Solicitar el subsidio por desempleo es un trámite gratuito, aunque quienes quieran acceder deben cumplir con una serie de requisitos establecidos por la normativa vigente.El monto de la prestación está atado a las actualizaciones del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), y cada beneficiario cobra un valor equivalente al 75% del mejor salario neto de los últimos seis meses, aunque con límites establecidos: el mínimo es de $176.200 (equivale al 50% del SMVM) y el máximo alcanza los $352.400&nbsp;(el 100% del SMVM).googletag.cmd.push(function(){googletag.display('interparrafo02')});Quiénes pueden acceder a la Prestación por DesempleoLa ayuda está dirigida a trabajadores en relación de dependencia que hayan sido desvinculados sin justa causa, por finalización de contrato o por situaciones contempladas en la Ley de Contrato de Trabajo.Requisitos según el tipo de empleoTrabajadores permanentesDeben acreditar al menos 6 meses de aportes en los últimos 3 años previos al despido.Trabajadores eventuales o de temporadaTienen que haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años y, a la vez, sumar más de 90 días de actividad en el último año antes de la desvinculación.Plazo para iniciar el trámite: el pedido debe realizarse dentro de los 90 días hábiles desde la finalización del vínculo laboral. Si se supera ese plazo, se descuenta un día de prestación por cada jornada de demora.La Prestación por Desempleo de ANSES se paga hasta el 30 de marzo (Imagen ilustrativa).
La Prestación por Desempleo de ANSES se paga hasta el 30 de marzo (Imagen ilustrativa).

Calendario de pagos de marzo 2026

La ANSES difundió el cronograma de cobro para quienes perciben la Prestación por Desempleo, organizado según la terminación del DNI:

  • DNI finalizados en 0 y 1: desde el 20 de marzo.
  • DNI finalizados en 2 y 3: desde el 25 de marzo.
  • DNI finalizados en 4 y 5: desde el 26 de marzo.
  • DNI finalizados en 6 y 7: desde el 27 de marzo.
  • DNI finalizados en 8 y 9: desde el 30 de marzo.

Estas fechas corresponden al Plan 1 del beneficio, y los montos se depositan directamente en la cuenta bancaria declarada por cada titular.

Cómo solicitar la Prestación por Desempleo

Quienes hayan sido despedidos sin causa, por finalización de contrato o por motivos ajenos al trabajador pueden iniciar el trámite de dos maneras:

Opción online (la más rápida)

  1. Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
  2. Ir a la sección Atención Virtual.
  3. Seleccionar el trámite Prestación por Desempleo.
  4. Completar la declaración jurada y subir la documentación requerida.
  5. Enviar la solicitud y aguardar la respuesta del organismo.

Opción presencial

También se puede gestionar en una oficina de la Administración Nacional de la Seguridad Social. Para eso, es necesario:

  1. Solicitar un turno previo Presentarse con DNI (original y copia).
  2. Llevar el telegrama de despido o comprobante de finalización del vínculo laboral.
  3. Presentar los últimos recibos de sueldo.
  4. Completar el formulario correspondiente en el lugar.


Esta nota habla de:
1
El gesto solidario de Ian Lucas: donará el premio de Masterchef Celebrity al Hospital Garrahan y a refugios de animales
Noticias

El gesto solidario de Ian Lucas: donará el premio de Masterchef Celebrity al Hospital Garrahan y a refugios de animales

2
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

3
Subastan el auto descapotable que perteneció a Leo Mattioli: cuánto vale el lujoso vehículo del "León Santafesino"
Noticias

Subastan el auto descapotable que perteneció a Leo Mattioli: cuánto vale el lujoso vehículo del "León Santafesino"

4
Fito Páez cambió la letra de un hit en pleno show y desató una ovación por Sofía Gala
Noticias

Fito Páez cambió la letra de un hit en pleno show y desató una ovación por Sofía Gala

5
24 de marzo: canciones que mantienen viva la memoria colectiva en Argentina
Noticias

24 de marzo: canciones que mantienen viva la memoria colectiva en Argentina

Últimas noticias de Anses