Se profundiza la crisis de la industria textil: cierres de fábricas, despidos y una caída interanual del 33,2%

Los últimos meses en Argentina tienen una postal que no escapa de ningún rubro: cierres de fábricas, despidos, concurso preventivo de acreedores de marcas emblemáticas y más.

Esta situación, que podría describir varios rubros, se encuentra también en la industria textil. El sector atraviesa un momento más que difícil y los datos oficiales lo ratifican: la fabricación de productos textiles sufrió una caída del 33,2% interanual en febrero pasado. El mayor desplome se vio en el desarrollo de tejidos y acabado de textiles, con una baja del 47% en comparación con el mismo período de 2025.

De acuerdo con el informe publicado días atrás por el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), los productores señalaron que "la mayor competencia" de artículos importados tiene incidencia en los números rojos del sector, uno de los más sensibles al nivel de consumo y la inversión, junto con los rubros automotriz y maquinaria y equipo.

Se profundiza la crisis en la industria textil nacional.

Así como febrero, enero también había sido otro período que profundizó la crisis del sector. El primer mes de 2026 registró el mayor retroceso de actividad desde el inicio de la serie estadística en 2016, con una utilización de apenas el 24% de su capacidad instalada y una caída interanual del 23,9% en su índice de producción, según datos difundidos por la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA).

Este reporte describió también el impacto en el empleo. En diciembre de 2025, los sectores de textil, confección, cuero y calzado registraron 100.000 puestos de trabajo formales, lo que significó una disminución de 12.000 empleos respecto al mismo mes del año anterior. Desde fines de 2023, advirtió la FITA, la caída acumulada supera los 20.000 puestos, con pérdidas interanuales ininterrumpidas desde febrero de 2024.