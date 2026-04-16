Popular juguetería busca vendedores y cajeros con pocos requisitos: ¿Cómo postularse?

Una reconocida juguetería abrió una convocatoria para sumar vendedores y cajeros con incorporación inmediata. La búsqueda tiene pocos requisitos, lo que vuelve a esta oportunidad en una opción accesible para quienes buscan empleo rápido.

La propuesta está dirigida a personas que vivan en la Ciudad de Buenos Aires y en zonas norte y sur del conurbano bonaerense, y se presenta en un contexto de caída del trabajo, con menos ofertas disponibles para quienes buscan trabajo.

En este caso, la convocatoria fue publicada por Jugueterías Cebra, una cadena minorista reconocida por sus amplias tiendas y su variedad de productos, que cuenta con más de 30 sucursales distribuidas entre la CABA y GBA.

Según informó la empresa a través de la red social LinkedIn, quienes se postulen deberán brindar atención y asesoramiento personalizado a clientes, entre otras tareas. A continuación, el detalle de las funciones y los requisitos para aplicar.

Empleo en juguetería: qué tareas hay que hacer y cuáles son los requisitos para postularse





La convocatoria difundida por la marca detalla las funciones que deberán cumplir quienes se incorporen, así como también las condiciones necesarias para aplicar a los puestos disponibles.

Responsabilidades

Brindar atención y asesoramiento personalizado a los clientes.

Gestionar ventas y manejar operaciones de caja.

Mantener el orden, la limpieza y la estética del local.

Requisitos excluyentes

Contar con experiencia previa en ventas y manejo de caja.

Tener buenas habilidades de comunicación y atención al detalle.

Perfil proactivo, con orientación a resultados.

Residir en CABA, zona norte o zona sur del conurbano.

Tener el secundario completo.

Contar con disponibilidad horaria.

La juguetería destacó que ofrece un muy buen clima de trabajo, junto con oportunidades reales de desarrollo y crecimiento profesional.

Esta popular juguetería busca vendedores y cajeros para incorporación inmediata (Captura LinkedIn).

Paso a paso, cómo postularse a la búsqueda laboral





El proceso de aplicación es ágil y se realiza de manera online a través de LinkedIn, con pocos pasos y sin necesidad de trámites complejos.

Ingresar a la sección "Empleos" de LinkedIn, aplicar filtros según preferencia y verificar que el aviso sea reciente. Una vez que hayas encontrado el perfil de la juguetería, ingresar a la publicación de la oferta laboral. Tener el currículum actualizado en formato PDF. En caso de contar con trabajos previos o portfolio, también es recomendable tener el enlace listo. Hacer clic en "Solicitud sencilla", chequear que los datos de contacto sean correctos y cargar el CV propio en lugar del perfil automático. Contestar los filtros que suelen incluir consultas sobre experiencia laboral o lugar de residencia. Antes de enviar, corroborar que el título y la descripción coincidan con el puesto buscado (por ejemplo, "vendedor"). Finalizar la solicitud y, como paso adicional, seguir a la empresa para mantenerse al tanto de nuevas búsquedas.



