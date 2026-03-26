Popular marca deportiva busca empleados para distintos puestos con pocos requisitos: ¿Cómo postularse?

Una de las marcas de ropa deportiva más conocidas en todo el mundo busca nuevos empleados en Argentina para cubrir puestos de encargados y otras posiciones dentro de sus locales. Algunas de las ofertas tienen pocos requisitos y, en todos los casos, el proceso de postulación es sencillo.

La convocatoria fue publicada en el sitio oficial de la empresa, donde se concentran las búsquedas a nivel global. En nuestro país, las vacantes se enfocan en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, donde la firma cuenta con mayor presencia de locales.

La compañía en cuestión es Puma, marca que se ubica como la tercera fabricante de ropa deportiva más grande del mundo. Opera en más de 120 países y se dedica al diseño y la producción de calzado, ropa y accesorios deportivos, además de líneas vinculadas al estilo de vida.

En un contexto laboral complejo, la firma dio a conocer nuevas ofertas que se presentan como una oportunidad para quienes cuentan con experiencia y buscan un nuevo desafío. A continuación, el detalle de las vacantes disponibles.

Reconocida marca de ropa deportiva busca nuevos empleados en Argentina





Una de las búsquedas destacadas en el sitio oficial de la empresa corresponde al puesto de encargado de local para tienda en la Ciudad de Buenos Aires.

Requisitos:

Entre 1 y 2 años de experiencia en posiciones similares.

Estudiante de carreras terciarias o universitarias (deseable).

Manejo de Excel y de indicadores de gestión.

Nivel de inglés intermedio.

Experiencia en gestión de equipos y orientación a resultados.

Tareas a realizar:

Asegurar que la tienda alcance o supere los objetivos de ventas, indicadores clave y rentabilidad, mediante una planificación eficaz, control de gastos y foco en el servicio.

Garantizar altos estándares de atención al cliente, alineados con los valores de la marca.

Destinar el 90% de la jornada al piso de ventas, con foco en clientes, ventas y acompañamiento al equipo.

Asistir al gerente en procesos de reclutamiento, capacitación, desarrollo y planificación del personal.

Supervisar la nómina y la programación del equipo, con el objetivo de mantener la rentabilidad y el nivel de servicio.

Gestionar y monitorear programas de prevención de pérdidas. Asegurar el cumplimiento de las directrices de visual merchandising y los estándares de la tienda.

Mantener el estado general del local y comunicar necesidades de mantenimiento.

Cumplir con políticas, procedimientos y responsabilidades operativas.

Garantizar un entorno de trabajo seguro para empleados y clientes.

Popular marca de ropa deportiva busca encargados de local y empleados para otros puestos (Imagen ilustrativa).

Jefe de equipo de almacén

Otra de las posiciones disponibles corresponde al área logística, con base en Pilar, orientada a perfiles con experiencia en operaciones y gestión de equipos.

Requisitos:

Título universitario en Ingeniería Industrial, Logística o carreras afines.

Entre 3 y 4 años de experiencia en puestos similares.

Nivel de inglés intermedio a avanzado.

Manejo avanzado de Excel.

Conocimientos avanzados de Power BI.

Tareas a realizar:

Actuar como nexo entre el operador logístico, los clientes y los proveedores internos, gestionando los flujos de información sobre la capacidad operativa actual y futura.

Asegurar el cumplimiento de los objetivos operativos (inbound, outbound y warehousing) acordados con clientes internos y externos.

Verificar que se cumplan las condiciones contractuales en todas las actividades realizadas.

Controlar que las tareas se desarrollen bajo los estándares legales de seguridad y conforme a la normativa vigente.

Supervisar que los KPI del operador logístico reflejen la realidad y coincidan con los sistemas de la compañía, aplicando sanciones si corresponde.

Controlar el cumplimiento de los procedimientos acordados con el operador logístico.

Monitorear especialmente los procesos vinculados a la confiabilidad del inventario.

Verificar que la facturación del operador logístico sea correcta y esté alineada con las operaciones realizadas.

Asociado de ventas minoristas

También se busca personal para desempeñarse como asociado de ventas en locales de la Ciudad de Buenos Aires, con foco en la atención al cliente y el cumplimiento de objetivos comerciales.

Requisitos:

Entre 1 y 2 años de experiencia en puestos similares.

Orientación a la atención al cliente y perfil comercial.

Buenas relaciones interpersonales, enfoque en la resolución de problemas y comunicación clara.

Tareas a realizar:

Alcanzar o superar los objetivos de ventas, indicadores clave y rentabilidad a través de una atención eficaz al cliente.

Brindar una experiencia de compra alineada con los valores de la marca y los estándares de servicio.

Cumplir con tareas operativas del local, incluyendo prevención de pérdidas y procedimientos internos.

Gestionar correctamente las transacciones en caja, utilizando el sistema POS y aplicando descuentos cuando corresponda.

Ejecutar y controlar el ingreso y egreso de mercadería.

Mantener la presentación visual del local según los estándares establecidos.

Supervisar el estado general de la tienda y comunicar necesidades de mantenimiento.

Cumplir con políticas, procedimientos y normas de seguridad, informando cualquier irregularidad.





Otro de los puestos que ofrece la marca deportiva es para jefe de equipo de almacén (Imagen ilustrativa).

Cómo postularse a los puestos de trabajo





Quienes estén interesados en aplicar a alguna de las vacantes pueden hacerlo a través de un proceso simple y completamente online.

Paso a paso

Ingresar al sitio oficial de la empresa, en la sección de empleos, y en la parte de "Ubicaciones", filtrar por Argentina. Seleccionar la oferta laboral de interés y hacer clic en "Solicitar ahora". El sistema redirige a la plataforma de reclutamiento Workday, donde se gestionan las postulaciones. Elegir una modalidad para cargar los datos: completar automáticamente con el CV, hacerlo de forma manual o utilizar una solicitud previa. Completar los campos requeridos con información personal, experiencia laboral y habilidades. Enviar la solicitud y esperar el contacto por parte de la empresa.

El proceso también puede realizarse a través de la plataforma de empleos LinkedIn, porque algunas de las vacantes también están publicadas ahí. En ese caso, la postulación resulta más ágil, ya que se utilizan los datos previamente cargados en el perfil del usuario.



