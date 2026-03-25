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Miércoles, 25 de marzo de 2026

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OPORTUNIDAD LABORAL

Importante cadena de supermercados busca empleados para varios puestos: los requisitos y cómo postularse

Se trata de una propuesta con vacantes en el área operativa y de seguridad, orientada a perfiles con experiencia y formación específica, que incluye posiciones de supervisión en la provincia de Buenos Aires.

MCabrera

En un escenario donde cada vez más personas buscan trabajo y las oportunidades no abundan, una reconocida cadena de supermercados lanzó una convocatoria de empleo para cubrir distintos puestos, lo que se presenta como una oportunidad ideal para reinsertarse o dar los primeros pasos en el mercado laboral.

Las vacantes fueron difundidas por la propia empresa a través de su página oficial, y en todos los casos corresponden a sucursales ubicadas en la provincia de Buenos Aires.

La empresa en cuestión es Día, de origen español, conocida por su modelo de cercanía y su apuesta al ahorro a través de productos de marca propia, y en esta oportunidad busca cubrir puestos como supervisor de mantenimiento, supervisor del centro de seguridad y supervisor de prevención de pérdidas.

A continuación, te detallamos los requisitos, las tareas a cumplir en cada puesto y el paso a paso para postularse de manera simple a cualquiera de las vacantes.

Cadena de supermercados busca empleados: qué requisitos pide y cuáles son las tareas a realizar

Cada vacante cuenta con requisitos específicos según el puesto a cubrir. De acuerdo con la información difundida por la empresa, estas son las condiciones y funciones principales:

Supervisor de mantenimiento

Requisitos:

  • Estudiante o graduado de Logística y Cadena de Suministro, Ingeniería Industrial, Administración de Empresas o carreras afines.
  • Experiencia mínima de 3 a 5 años en posiciones de supervisión o coordinación de mantenimiento en Centros de Distribución, Plantas Industriales o Logísticas de gran escala.
  • Sólidos conocimientos en sistemas de refrigeración industrial, redes de incendio y electricidad media/baja tensión.
  • Experiencia en supervisión de contratistas, redacción de pliegos técnicos y control presupuestario.
  • Dominio de Power BI para el seguimiento de KPIs, paquete Office/Workspace y herramientas de gestión de mantenimiento (CMMS).

Respecto a las tareas, la persona deberá:

  • Supervisar y analizar necesidades de mantenimiento y obras de inversión.
  • Planificar, organizar y ejecutar tareas internas con el equipo técnico.
  • Controlar el funcionamiento de sistemas críticos (frío y red de incendio).
  • Detectar proactivamente necesidades de trabajo en los almacenes.
  • Realizar el seguimiento de reclamos, pliegos y procedimientos con proveedores.
  • Elaborar informes técnicos y gestionar la documentación del sector.

El puesto corresponde al área de Supply Chain, se desempeña en el centro de distribución ubicado en Burzaco y es una posición de tiempo completo.

La empresa en cuestión es Día, de origen español, conocida por su modelo de cercanía y su apuesta al ahorro a través de productos de marca propia, y en esta oportunidad busca cubrir puestos como supervisor de mantenimiento, supervisor del centro de seguridad y supervisor de prevención de pérdidas.A continuación, te detallamos los requisitos, las tareas a cumplir en cada puesto y el paso a paso para postularse de manera simple a cualquiera de las vacantes.googletag.cmd.push(function(){googletag.display('interparrafo02')});Cadena de supermercados busca empleados: qué requisitos pide y cuáles son las tareas a realizarCada vacante cuenta con requisitos específicos según el puesto a cubrir. De acuerdo con la información difundida por la empresa, estas son las condiciones y funciones principales:Supervisor de mantenimientoRequisitos:Estudiante o graduado de Logística y Cadena de Suministro, Ingeniería Industrial, Administración de Empresas o carreras afines.Experiencia mínima de 3 a 5 años en posiciones de supervisión o coordinación de mantenimiento en Centros de Distribución, Plantas Industriales o Logísticas de gran escala.Sólidos conocimientos en sistemas de refrigeración industrial, redes de incendio y electricidad media/baja tensión.Experiencia en supervisión de contratistas, redacción de pliegos técnicos y control presupuestario.Dominio de Power BI para el seguimiento de KPIs, paquete Office/Workspace y herramientas de gestión de mantenimiento (CMMS).Respecto a las tareas, la persona deberá:Supervisar y analizar necesidades de mantenimiento y obras de inversión.Planificar, organizar y ejecutar tareas internas con el equipo técnico.Controlar el funcionamiento de sistemas críticos (frío y red de incendio).Detectar proactivamente necesidades de trabajo en los almacenes.Realizar el seguimiento de reclamos, pliegos y procedimientos con proveedores.Elaborar informes técnicos y gestionar la documentación del sector.El puesto corresponde al área de Supply Chain, se desempeña en el centro de distribución ubicado en Burzaco y es una posición de tiempo completo.Esta importante cadena de supermercados busca nuevos empleados en la Ciudad de Buenos Aires (Imagen ilustrativa).
Esta importante cadena de supermercados busca nuevos empleados en la Ciudad de Buenos Aires (Imagen ilustrativa).

Supervisor de prevención de pérdidas

Requisitos:

  • Licenciados en Seguridad o Técnicos Superiores en Seguridad.
  • También se consideran egresados de institutos con formación policial o militar.
  • Conocimientos en sistemas de CCTV, alarmas y dispositivos antihurto. 
  • Experiencia mínima de un año en puestos similares.
  • Se valorará experiencia previa en el rubro retail.

Tareas a realizar:

  • Ejecutar auditorías y controles de seguridad en Tiendas, para verificar el cumplimiento de los estándares de prevención y procedimientos establecidos por la Compañía para minimizar pérdidas.
  • Liderar investigaciones ante hechos delictivos y controlar al personal de seguridad física, elaborando planes de acción correctivos y garantizando la efectividad de las funciones de vigilancia.
  • Garantizar la mejora continua a través de Comités de Pérdida e inventarios, asegurando el tratamiento de novedades detectadas y colaborando en la formación del personal para reducir errores operativos.

La empresa señaló que apunta a incorporar perfiles que cumplan con estas características y puedan asumir el desafío de liderar equipos y garantizar resultados.

La posición también se desarrolla en el centro de distribución ubicado en Burzaco.

Supervisor de centro de seguridad

Requisitos:

  • Estudios secundarios o técnicos completos.
  • Conocimientos en monitoreo de alarmas y sistemas de video.
  • Manejo de plataformas de GPS.
  • Experiencia previa en gestión de proveedores.
  • Experiencia en conducción de equipos de trabajo.
  • Buen dominio de Excel.

Tareas a realizar:

  • Supervisar la seguridad logística y operativa, asegurando la protección de los activos de la compañía.
  • Gestionar el funcionamiento de sistemas electrónicos y servicios técnicos, coordinando el monitoreo de alarmas, CCTV y plataformas satelitales junto a los proveedores del sector.
  • Liderar al personal terciarizado y coordinar con áreas internas, garantizando el cumplimiento de las labores de vigilancia y el intercambio eficiente de información.

La posición se desempeña en el centro de distribución ubicado en Vicente López.

Cómo aplicar a los empleos

La postulación se realiza a través del sitio oficial de la cadena de supermercados. A continuación, el paso a paso:

  1. Ingresar a la sección de empleos de la página de la empresa. Seleccionar el puesto de interés.
  2. Completar el nivel de estudios.
  3. Indicar cómo se conoció la oportunidad laboral.
  4. Grabar o subir un video contando la experiencia previa.
  5. Cargar los datos personales y adjuntar el currículum.

También está disponible la opción "Solicitar con LinkedIn", que permite utilizar de forma automática los datos cargados en el perfil del usuario dentro de esa plataforma.

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