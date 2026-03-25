Importante cadena de supermercados busca empleados para varios puestos: los requisitos y cómo postularse

En un escenario donde cada vez más personas buscan trabajo y las oportunidades no abundan, una reconocida cadena de supermercados lanzó una convocatoria de empleo para cubrir distintos puestos, lo que se presenta como una oportunidad ideal para reinsertarse o dar los primeros pasos en el mercado laboral.

Las vacantes fueron difundidas por la propia empresa a través de su página oficial, y en todos los casos corresponden a sucursales ubicadas en la provincia de Buenos Aires.

La empresa en cuestión es Día, de origen español, conocida por su modelo de cercanía y su apuesta al ahorro a través de productos de marca propia, y en esta oportunidad busca cubrir puestos como supervisor de mantenimiento, supervisor del centro de seguridad y supervisor de prevención de pérdidas.

A continuación, te detallamos los requisitos, las tareas a cumplir en cada puesto y el paso a paso para postularse de manera simple a cualquiera de las vacantes.

Cadena de supermercados busca empleados: qué requisitos pide y cuáles son las tareas a realizar





Cada vacante cuenta con requisitos específicos según el puesto a cubrir. De acuerdo con la información difundida por la empresa, estas son las condiciones y funciones principales:

Supervisor de mantenimiento

Requisitos:

Estudiante o graduado de Logística y Cadena de Suministro, Ingeniería Industrial, Administración de Empresas o carreras afines.

Experiencia mínima de 3 a 5 años en posiciones de supervisión o coordinación de mantenimiento en Centros de Distribución, Plantas Industriales o Logísticas de gran escala.

Sólidos conocimientos en sistemas de refrigeración industrial, redes de incendio y electricidad media/baja tensión.

Experiencia en supervisión de contratistas, redacción de pliegos técnicos y control presupuestario.

Dominio de Power BI para el seguimiento de KPIs, paquete Office/Workspace y herramientas de gestión de mantenimiento (CMMS).

Respecto a las tareas, la persona deberá:

Supervisar y analizar necesidades de mantenimiento y obras de inversión.

Planificar, organizar y ejecutar tareas internas con el equipo técnico.

Controlar el funcionamiento de sistemas críticos (frío y red de incendio).

Detectar proactivamente necesidades de trabajo en los almacenes.

Realizar el seguimiento de reclamos, pliegos y procedimientos con proveedores.

Elaborar informes técnicos y gestionar la documentación del sector.

El puesto corresponde al área de Supply Chain, se desempeña en el centro de distribución ubicado en Burzaco y es una posición de tiempo completo.

Esta importante cadena de supermercados busca nuevos empleados en la Ciudad de Buenos Aires (Imagen ilustrativa).

Supervisor de prevención de pérdidas

Requisitos:

Licenciados en Seguridad o Técnicos Superiores en Seguridad.

También se consideran egresados de institutos con formación policial o militar.

Conocimientos en sistemas de CCTV, alarmas y dispositivos antihurto.

Experiencia mínima de un año en puestos similares.

Se valorará experiencia previa en el rubro retail.

Tareas a realizar:

Ejecutar auditorías y controles de seguridad en Tiendas, para verificar el cumplimiento de los estándares de prevención y procedimientos establecidos por la Compañía para minimizar pérdidas.

Liderar investigaciones ante hechos delictivos y controlar al personal de seguridad física, elaborando planes de acción correctivos y garantizando la efectividad de las funciones de vigilancia.

Garantizar la mejora continua a través de Comités de Pérdida e inventarios, asegurando el tratamiento de novedades detectadas y colaborando en la formación del personal para reducir errores operativos.

La empresa señaló que apunta a incorporar perfiles que cumplan con estas características y puedan asumir el desafío de liderar equipos y garantizar resultados.

La posición también se desarrolla en el centro de distribución ubicado en Burzaco.

Supervisor de centro de seguridad

Requisitos:

Estudios secundarios o técnicos completos.

Conocimientos en monitoreo de alarmas y sistemas de video.

Manejo de plataformas de GPS.

Experiencia previa en gestión de proveedores.

Experiencia en conducción de equipos de trabajo.

Buen dominio de Excel.

Tareas a realizar:

Supervisar la seguridad logística y operativa, asegurando la protección de los activos de la compañía.

Gestionar el funcionamiento de sistemas electrónicos y servicios técnicos, coordinando el monitoreo de alarmas, CCTV y plataformas satelitales junto a los proveedores del sector.

Liderar al personal terciarizado y coordinar con áreas internas, garantizando el cumplimiento de las labores de vigilancia y el intercambio eficiente de información.

La posición se desempeña en el centro de distribución ubicado en Vicente López.

Cómo aplicar a los empleos





La postulación se realiza a través del sitio oficial de la cadena de supermercados. A continuación, el paso a paso:

Ingresar a la sección de empleos de la página de la empresa. Seleccionar el puesto de interés. Completar el nivel de estudios. Indicar cómo se conoció la oportunidad laboral. Grabar o subir un video contando la experiencia previa. Cargar los datos personales y adjuntar el currículum.

También está disponible la opción "Solicitar con LinkedIn", que permite utilizar de forma automática los datos cargados en el perfil del usuario dentro de esa plataforma.