ANSES paga Prestación por Desempleo: ¿Cómo cobrar $357.800 antes de que termine abril?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha el pago de la Prestación por Desempleo. El depósito, destinado a personas que perdieron su trabajo sin causa justificada, comenzó este miércoles 22 y se ordena según la terminación del DNI .

El monto de este beneficio parte de los $178.900 y puede alcanzar hasta los $357.800. Para acceder al cobro correspondiente a abril, los beneficiarios deben cumplir sí o sí con una serie de requisitos establecidos por el organismo.

El programa es administrado por la ANSES en conjunto con el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello. También alcanza a trabajadores con contratos a plazo fijo que finalizaron o a casos en los que la empresa empleadora entró en quiebra.

Es importante tener en cuenta que el monto que percibe cada beneficiario se calcula en base al promedio de las mejores remuneraciones netas registradas durante los últimos seis meses de trabajo.

En cuanto a la duración del beneficio, el pago puede extenderse hasta 12 meses en determinados casos.

Cómo cobrar la Prestación por Desempleo de ANSES antes de abril





Quienes ya realizaron el trámite y tienen el beneficio aprobado solo deben presentarse en la fecha asignada para el cobro y retirar el dinero desde un cajero automático con la tarjeta vinculada al proceso, según el cronograma que establece la ANSES.

En cambio, quienes todavía no iniciaron la gestión cuentan con un plazo de 90 días hábiles desde la finalización del vínculo laboral para inscribirse.

Si ese período se supera, el organismo aplica una reducción de un día de prestación por cada jornada de demora.

La aprobación del beneficio depende, en gran medida, de presentar la documentación completa y respetar los tiempos fijados.

En relación a los requisitos, varían según el tipo de trabajo que tenía cada persona:

Trabajadores permanentes: deben acreditar al menos 6 meses de aportes dentro de los últimos 3 años anteriores al despido.

Trabajadores eventuales o de temporada: tienen que demostrar 12 meses trabajados en los últimos 3 años, con un mínimo de 90 días en el último año.

Quiénes pueden acceder al beneficio

Trabajadores en relación de dependencia alcanzados por la Ley de Contrato de Trabajo que hayan sido despedidos sin causa.

Personas cuyo contrato laboral haya finalizado o que hayan perdido su empleo por motivos ajenos a su voluntad.

Trabajadores de la construcción que quedaron sin empleo por finalización de obra o desvinculación laboral.

Documentación necesaria para el trámite

DNI (original y copia).

Documento que acredite la finalización del vínculo laboral, como:

- Telegrama de despido.

- Carta documento.

- Contrato vencido (en caso de trabajos a plazo fijo).





ANSES paga hasta $357.800 en abril a beneficiarios de la Prestación por Desempleo (Imagen ilustrativa).

Fechas de cobro de la Prestación por Desempleo en abril 2026

DNI finalizados en 0 y 1: miércoles 22.

DNI finalizados en 2 y 3: jueves 23.

DNI finalizados en 4 y 5: viernes 24.

DNI finalizados en 6 y 7: lunes 27.

DNI finalizados en 8 y 9: martes 28.

Para cualquier consulta, los beneficiarios pueden ingresar al sitio oficial de la ANSES (anses.gob.ar) o utilizar los canales de atención del organismo, donde es posible verificar fechas de pago, requisitos vigentes y montos actualizados.